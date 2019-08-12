Бродячие собаки загрызли почти два десятка кроликов в частном подворье в Твери
Безжизненные тушки животных хозяева частного подворья в Заволжском районе Твери обнаружили утром 10 августа. Животные были разбросаны по территории участка.
В общей сложности убили 18 кроликов, в том числе маточное стадо. Часть клеток оказалась открытой, у других – дыры в стенах.
- Мы считаем, что это были именно собаки, а не дикие животные (лисы или волки), как можно было бы предположить. Дело в том, что наше подворье находится в Затверечье – в черте города и рядом с оживленной автомобильной дорогой. Чьи это псы, неизвестно, как и то, кто возместит ущерб, - рассказали "АиФ Тверь" владельцы пострадавшего подворья.
Лишь в одной из клеток животным удалось уцелеть. Нападавшие звери прогрызли дыру в двери, царапали ее лапами, но добраться до кроликов так и не смогли.
ИСТОЧНИК KP.RU