Все вагонвожатые тверских трамваев уволены "по соглашению сторон"

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-07T11:42:36+03:00

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Сообщение о том, что сразу все вагонвожатые трамваем в Твери уволены, появилось в группе "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус" в социальной сети ВКонтакте.

- 5 и 6 августа были уволены с мотивировкой "по соглашению сторон" все вагоновожатые трамвайного парка города Твери, - говорится в сообщении. - Водителям выплатили два месяца компенсации.

Напомним, трамвайное движение в Твери было полностью остановлено 14 ноября 2018 года, когда был закрыт последний действующий маршрут №5. Тогда чиновники сообщили, что пути находятся в аварийном состоянии, транспорт не безопасен для пассажиров. Рельсы обещали восстановить, трамваи запустить. Однако, вместо этого, в районах города начали массово снимать трамвайные пути. На улице Коминтерна их и вовсе закатали в асфальт.

Вместе с тем, надежда на возрождение тверского трамвая не угасает. В настоящее время в Тверской области, в частности в областной столице, идет масштабная модернизация транспортной системы, в рамках которой местные власти обещают, что трамваи вернутся на улицы Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU