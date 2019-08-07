2019-08-07T11:42:36+03:00
Общество

Все вагонвожатые тверских трамваев уволены "по соглашению сторон"

Водители получили компенсацию
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери массово уволили всех водителей трамваев Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери массово уволили всех водителей трамваев Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Сообщение о том, что сразу все вагонвожатые трамваем в Твери уволены, появилось в группе "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус" в социальной сети ВКонтакте.

- 5 и 6 августа были уволены с мотивировкой "по соглашению сторон" все вагоновожатые трамвайного парка города Твери, - говорится в сообщении. - Водителям выплатили два месяца компенсации.

Напомним, трамвайное движение в Твери было полностью остановлено 14 ноября 2018 года, когда был закрыт последний действующий маршрут №5. Тогда чиновники сообщили, что пути находятся в аварийном состоянии, транспорт не безопасен для пассажиров. Рельсы обещали восстановить, трамваи запустить. Однако, вместо этого, в районах города начали массово снимать трамвайные пути. На улице Коминтерна их и вовсе закатали в асфальт.

Вместе с тем, надежда на возрождение тверского трамвая не угасает. В настоящее время в Тверской области, в частности в областной столице, идет масштабная модернизация транспортной системы, в рамках которой местные власти обещают, что трамваи вернутся на улицы Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В министерстве образования Тверской области заработала "горячая линия" по незаконным сборам в школах
Судебные приставы 27 раз пытались взыскать долги с жителя Тверской области
В одном из супермаркетов Тверской области на ребенка обрушились стеллажи с алкоголем
Жительница Тверской области лишился велосипеда
При столкновении легковушек в Тверской области пострадали три человека
Соцподдержка отказала чернобыльцу из Тверской области в выплате единовременного пособия
Грабитель забрался в квартиру к жительнице Твери через балкон на пятом этаже
Мотоциклист без прав попал в ДТП в Тверской области
Житель Тверской области получил условный срок за то, что 20 лет хранил дома банки с порохом
Предприятие из Тверской области загрязняло воздух вредными выбросами
В Твери произошло ДТП с участим такси
Несколько микрорайонов Твери остались без света из-за пожара на ЛЭП
В Тверской области сбили 11-летнего велосипедиста
Прокурор Тверской области Сергей Лежников проведет прием граждан
Программа для детей "Лето во Дворце" продолжается в Твери
За порчу чужого автомобиля житель Тверской области получил условный срок
Жителей Тверской области приглашают на фестиваль клюквы
В Тверской области остановили 65 пьяных водителей
В Вышнем Волочке Тверской области бронзовым львам вернули хвосты
Выездной приём проведут руководитель регионального управления ФССП и уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области