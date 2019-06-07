Трамваи могут вернуться на улицы Твери
7 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Реализация соглашения позволит региону провести масштабную модернизацию транспортной инфраструктуры: сделать ее более современной и безопасной.
В частности, планируется создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки. Кроме того, предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов, рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в городе Твери.
На первом этапе выполнения соглашения новая модель пассажирских перевозок будет внедрена на территории тверской агломерации.
Напомним, что в мае этого года команда институтов развития во главе с Игорем Шуваловым посетила Тверскую область с бизнес-миссией. Во время визита представители госкорпорации и команда губернатора Тверской области Игоря Рудени обсудили возможности реализации и других инвестиционных проектов, которые способны дать импульс развитию области.
ИСТОЧНИК KP.RU