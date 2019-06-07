Трамваи могут вернуться на улицы Твери

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-07T12:58:16+03:00

Тверская область подписала соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ о модернизации транспортной инфраструктуры региона Фото:пресс-служба правительства Тверской области

В рамках ПМЭФ-2019 Тверская область подписала соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ о модернизации транспортной инфраструктуры региона

Изменить размер текста: A A

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

Реализация соглашения позволит региону провести масштабную модернизацию транспортной инфраструктуры: сделать ее более современной и безопасной.

В частности, планируется создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки. Кроме того, предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов, рассматривается вопрос реконструкции трамвайной сети в городе Твери.

На первом этапе выполнения соглашения новая модель пассажирских перевозок будет внедрена на территории тверской агломерации.

Напомним, что в мае этого года команда институтов развития во главе с Игорем Шуваловым посетила Тверскую область с бизнес-миссией. Во время визита представители госкорпорации и команда губернатора Тверской области Игоря Рудени обсудили возможности реализации и других инвестиционных проектов, которые способны дать импульс развитию области.

ИСТОЧНИК KP.RU