Тело пропавшего 21-летнего Александра Четверкина нашли в Твери

30 Апр 22:45 2019-04-30T23:01:29+03:00

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Вечером 30 апреля в Твери было обнаружено тело 21-летнего Александра Четверкина. Напомним, молодой человек пропал 7 марта этого года. С тех пор молодого человека разыскивали не только полиция, родственники, но и волонтеры.

Позже Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сообщается, что тело было обнаружено в реке Волга неподалеку от лодочной станции, расположенной у Мигаловского моста города Твери. При погибшем находились личные вещи и документы, удостоверяющие личность. В ведомстве уточняют, что видимых телесных повреждений на теле не обнаружено..

В ближайшее время будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU