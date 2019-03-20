После исчезновения 21-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело об "Убийстве"

СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-20T13:06:11+03:00

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Следователи СК возбудили уголовное дело после безвестного исчезновения жителя Твери. Пропал 21-летний Александр Четверкин 7 марта 2019 года.

Во время доследственной проверки было установлено, что у молодого человека не было заболеваний, которые могли бы вызвать внезапную смерть. А отсутствие в течение долгого времени данных о его местонахождении дают основания полагать, что в его отношении было совершено преступление.

- В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения жителя Твери, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий возбуждено уголовное дело по факту “Убийства”, - уточнили в СУ СК РФ по Тверской области.

Последний раз мужчину видели 8 марта в поселке ДРСУ-2 Заволжского района Твери.

Волонтеры рассказали, что расклеено уже более трех тысяч ориентировок, обследовано более 100 километров. В поисках принимают участие более 150 человек, применяются снегоходы, вертолеты, квадрокоптеры. Помогают в поисках водолазы, инспекторы ГИМС на суднах с воздушными подушками. Ищут молодого человека во всех соседних областях.

ИСТОЧНИК KP.RU