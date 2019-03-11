2019-03-12T00:03:23+03:00
Общество

21-летний Александр Четверкин пропал в Твери

Молодой человек ушел из дома 7 марта
Ирина ТАРАСОВА
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Молодого человека разыскивают с 7 марта. Фото: ВПСО "Сова"Молодого человека разыскивают с 7 марта. Фото: ВПСО "Сова"
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В Твери разыскивают Александра Четверкина 1997 года рождения.

7 марта этого года молодой человек около 20:00 ушел из дома по адресу: Тверь, ул.Брагина, 16). После чего пропал.

Приметы: рост 178-180, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза голубые.

Особые приметы: татуировка на внутренней стороне правой руки от запястья до локтя, татуировка в виде цифры "4" на правой ноге у лодыжки, плохое зрение (мог одеть линзы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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