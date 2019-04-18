В Тверской области завершаются командно-штабные учения по отработки действий при тушении лесных пожаров
18 апреля – заключительный день всероссийских командно-штабных учений спасателей. В Тверской области специалисты отрабатывают практические мероприятия по тушению лесных пожаров. В учениях задействованы силы и средства МЧС России, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Во время учений проверена степень готовности спасателей, отработано межведомственное взаимодействие, направленное на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, защиту населенных пунктов и жителей от природных пожаров.
Командно-штабные учения проходят с 16 по 18 апреля во всех 85 субъектах России в соответствии с решением Совета Безопасности РФ. Учения выполняют в несколько этапов: в первый день все силы приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, во второй – были отработаны действия по ликвидации подтоплений, вызванных паводком.
Напомним, что 18 апреля в Твери продолжаются учения по предотвращению теракта.
ИСТОЧНИК KP.RU