В Тверской области завершаются командно-штабные учения по отработки действий при тушении лесных пожаров

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-18T12:34:30+03:00

Командно-штабные учения проходят с 16 по 18 апреля во всех 85 субъектах России в соответствии с решением Совета Безопасности РФ Фото: Василий ХОДАРЕВ

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18 апреля – заключительный день всероссийских командно-штабных учений спасателей. В Тверской области специалисты отрабатывают практические мероприятия по тушению лесных пожаров. В учениях задействованы силы и средства МЧС России, территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Во время учений проверена степень готовности спасателей, отработано межведомственное взаимодействие, направленное на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, защиту населенных пунктов и жителей от природных пожаров.

Командно-штабные учения проходят с 16 по 18 апреля во всех 85 субъектах России в соответствии с решением Совета Безопасности РФ. Учения выполняют в несколько этапов: в первый день все силы приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, во второй – были отработаны действия по ликвидации подтоплений, вызванных паводком.

Напомним, что 18 апреля в Твери продолжаются учения по предотвращению теракта.

ИСТОЧНИК KP.RU