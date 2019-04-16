Спасатели Тверской области проведут масштабные учения по предотвращению природных пожаров

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-16T14:03:50+03:00

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С 16 по 18 апреля ГУ МЧС России по Тверской области примет участие в масштабных командно-штабных учениях, в рамках которых будут отрабатываться вопросы, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населения от природных пожаров.

Учения будут проходить в три этапа. Особое внимание во время практических действий будет уделено применению аэромобильных группировок в зоне ЧС, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Правительством Тверской области проводится системная работа по профилактике и ликвидации природных пожаров. Так, по сравнению с 2014 годом площадь пожаров сократилась в 200 раз, а число возгораний – в 11 раз. В 2019 году в регионе сформирована необходимая группировка сил и средств, в которую вошли более 10 тысяч человек, свыше двух тысяч единиц техники, 137 добровольных пожарных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU