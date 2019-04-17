2019-04-17T17:56:04+03:00
Общество

Спасатели Тверской области ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию, связанную с прохождением паводка

На учениях были отработаны действия по безаварийному пропуску половодья
Виктория ФОМИНА
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Спасатели ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию, связанную с прохождением весеннего паводка. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСпасатели ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию, связанную с прохождением весеннего паводка. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В Твери в среду, 17 апреля, состоялся второй этап командно-штабных учений сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области. Спасатели ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию, связанную с прохождением весеннего паводка. В частности, отрабатывалась практическая часть, связанная с работой аэромобильных группировок в зоне ЧС, авиации и беспилотных летательных аппаратов. К месту условной ЧС выдвинулся подвижный пункт управления (ППУ).

Напомним, что в 2019 году подготовка к пропуску весеннего половодья в Тверской области была начата заблаговременно. В профилактических и противопаводковых мероприятиях на территории региона участвуют около 8,5 тысячи специалистов и свыше 2200 единиц техники.

Во время командно-штабных учений сотрудники МЧС России и спасатели отточили навыки проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, применение закрепленной штатной техники, спасательного оснащения и оборудования, а также средств защиты. Еще были отработаны действия по способам спасения людей на водных объектах весной, по защите мостов, борьбе с заторами, поиске и извлечению утонувшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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