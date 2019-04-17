2019-04-17T21:38:18+03:00
Общество

В Твери проходят учения по предотвращению теракта

Всех просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам
Виктория ТУШКОВА
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Предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности и активной позиции гражданПредотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности и активной позиции гражданФото: Андрей КОПАЛОВ
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Два дня, 17 и 18 апреля в Твери проводятся учения по пресечению террористического акта. Учения организовал оперативный штаб Тверской области.

- Просим граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам, - обращается к тверичанам областное правительство.

Предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности и активной позиции граждан.

Тем не менее, следует помнить об ответственности за размещение недостоверной информации, связанной с терроризмом. Перед публикацией подобной информации необходимо убедиться в ее достоверности, связавшись с правоохранительными органами.

Телефон доверия ФСБ в Твери: 77-74-41,

Телефон доверия МВД в Твери: 32-95-52,

Телефон доверия МЧС в Твери: 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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