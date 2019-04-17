В Твери проходят учения по предотвращению теракта
Два дня, 17 и 18 апреля в Твери проводятся учения по пресечению террористического акта. Учения организовал оперативный штаб Тверской области.
- Просим граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам, - обращается к тверичанам областное правительство.
Предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности и активной позиции граждан.
Тем не менее, следует помнить об ответственности за размещение недостоверной информации, связанной с терроризмом. Перед публикацией подобной информации необходимо убедиться в ее достоверности, связавшись с правоохранительными органами.
Телефон доверия ФСБ в Твери: 77-74-41,
Телефон доверия МВД в Твери: 32-95-52,
Телефон доверия МЧС в Твери: 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU