Назначено наказание подростку из Тверской области, который убил своих приемных маму и бабушку

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-18T12:01:23+03:00

Трагедия разыгралась под Конаково в начале мая 2018 года Фото: СУ СК РФ по Тверской области

10 дней после случившегося он с сестрой жил в доме и тратил деньги матери

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В Тверской области суд назначил наказание подростку из Конаково, который убил своих приемных маму и бабушку.

Следствием и судом было установлено, что утром 6 мая 2018 года школьник дождался, когда мама с сестрой выйдут из дома, и ударил бабушку топором по голове. После этого он схватил нож и продолжил наносить им удары. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело подросток перенес в подвал дома и скрыл следы преступления.

Вечером, когда домой с работы вернулась мать, парень целенаправленно нанес женщине множество ударов. Чтобы скрыть содеянное, он также перенес ее тело в подвал.

После этого школьник забрал ключи от автомобиля матери и уехал на нем кататься по Конаково. Однако он не рассчитал свои умения и задел два припаркованных автомобиля.

Следующие дни парень вместе со своей сестрой жил в доме. Он вскрыл сейфы матери и забрал оттуда более 368 тысяч рублей. Арестовали его только 18 мая, когда стало известно о случившемся.

- Действия несовершеннолетнего были последовательными и целенаправленными, обусловлены реально-бытовыми мотивами. Он планировал совершение преступлений, по средствам сети Интернет изыскивал различные способы совершения своих противоправных действий, а в последующем, целенаправленно пытался скрыть следы преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Напомним, женщина усыновила обвиняемого вместе с его сестрой, когда им было около двух лет.

Суд признал подростка виновным в «убийстве двух лиц, неправомерном завладении автомобилем, тайном хищении чужого имущества» и назначил лишение свободы на восемь с половиной лет. Свой срок он будет отбывать в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU