Завершено расследование жестокого убийства подростком приёмной матери и бабушки в Конаково Тверской области

Сотрудники Следственного комитета по городу Конаково завершили расследование уголовного дела, которое ранее было возбуждено в отношении 15-летнего местного жителя. Подросток проходил по тяжким статьям: убийство двух лиц, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением крупного ущерба гражданину.

Циничное преступление произошло в мае текущего года в деревне Сажино, что под Конаково. Тогда в одном из местных коттеджей полицейские обнаружили тела двух женщин 1964 и 1937 годов рождения. На телах потерпевших были заметны признаки насильственной смерти, поэтому силовики принялись искать подозреваемого. Главным из них стал 15-летний приемный сын и внук погибших Данила.

Тогда по горячим следам корреспондент «КП»-Тверь» отправился в Конаковский район, где попытался выяснить подоплеку трагедии. Там удалось узнать, что парня и его сестру погибшая женщина 1964 года рождения усыновила. Приемная мать занималась продажей мяса и своим детям ни в чем не отказывала, поощряла занятия детей танцами... Однако ситуация кардинально изменилась, когда ребята узнали о том, что живут не в родной семье.

Приемные дети занимались танцами Фото: СУ СК РФ по Тверской области

До точки кипения приемный сын Данила дошел 6 мая. Утром подросток дождался, пока сестра и мать покинут дом, после чего сначала ударил бабушку один раз лезвием топора по голове, а затем нанес не менее четырех ударов обухом. Затем обвиняемый схватился за нож, которым продолжил наносить женщине удары в область шеи и грудной клетки. Женщина скончалась на месте, после чего подросток перетащил ее тело в подвал дома. Потом он начал дожидаться приезда приёмной матери. Женщина вернулась с работы домой вечером. Подросток целенаправленно начал бить женщину в область шеи, живота и грудной клетки. От полученных травм она в итоге скончалась. Её тело также было сброшено в подвал.

Тела погибших пролежали в подвале больше недели Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Затем парень отыскал в доме ключи от автомобиля матери и поехал кататься по Конаково. Через несколько дней несовершеннолетний протаранил две припаркованные машины, после чего сотрудники ГИБДД отправили авто на штрафстоянку. Остается непонятным, почему дорожные полицейские сразу не пробили по госномеру предполагаемого виновника ДТП.

В последующие дни подросток, находясь в коттедже, вскрыл сейф, откуда похитил деньги и ценности на сумму, превышающую 368 тысяч рублей.

Что касается событий, происходивших в доме до момента задержания, то они попали на видеозапись. Сестра обвиняемого неуверенной походкой перемещается перед камерой, тычет в неё пачкой купюр по 100 евро. В это время где-то на заднем плане слышатся звуки «болгарки» - это Данила пилит сейф. Видео прерывается, после того как девочка бросается на звук автомобиля к окну со словами «вдруг батя приехал?» Но приехал в тот момент не приемный отец, которого парень несколько дней пытался заманить в коттедж, а силовики.

Соседи были в шоке от произошедшегоФото: Альберт БОЙКОВ

Следствие считает, что действия несовершеннолетнего были последовательными и целенаправленными, обусловленными реально-бытовыми мотивами. Обвиняемый изучал различные способы совершения преступления, а затем целенаправленно скрывал следы.

Сестра обвиняемого в уголовном деле не фигурирует, хотя сложилось полное ощущение, что она была замешана в расправе над родственниками.

- Сестра обвиняемого проходит по уголовному делу свидетелем. Она не принимала участия в убийствах, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. В ближайшее время уголовное дело, возбужденное в отношении Данилы, будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, а после этого - в суд для рассмотрения по существу.