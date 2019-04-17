Меценат анонимно перечислил 150 млн рублей на создание Ржевского мемориал в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-17T13:16:44+03:00

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Продолжается сбор средств на создание Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Проект реализуется на добровольные пожертвования граждан и организаций.

Ранее 12 982 100 рублей перечислил Государственный академический Большой театр России. Внушительная сумма была собрана благодаря продаже билетов на балет «Лебединое озеро», который состоялся 1 марта 2019 года.

Еще 150 000 000 рублей перевел меценат, который пожелал остаться неизвестным. Средства пойдут на увековечивание имен бойцов, которые погибли в битвах подо Ржевом.

На сегодняшний день из необходимых 650 000 000 рублей собрано уже 263 652 934 рублей.

Напомним, Ржевский мемориал планируют построить в 2020 году, к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Площадку под монумент выбрали у деревни Хорошево Ржевского района, рядом с трассой М-9.

Российское военно-исторического общество выражает благодарность каждому, кто вносит свой вклад в сохранение памяти о подвиге советских воинов подо Ржевом.

ИСТОЧНИК KP.RU