2019-03-05T18:07:49+03:00
Общество

Для подъезда к Ржевскому мемориалу реконструируют участок трассы М-9 в Тверской области

Игорь Руденя принял участие в обсуждении Ржевского мемориала советскому солдата
Виктория ЖУКОВА
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Проект Ржевского мемориала Фото: ПТОПроект Ржевского мемориала Фото: ПТО
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На площадке строительства мемориала в Ржевском районе Тверской области уже начались подготовительные работы. 4 марта в Москве губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании у Министра культуры РФ Владимира Мединского, где обсуждалось создание инженерно-технической и транспортной инфраструктуры на месте строительства Ржевского мемориала.

Напомним, что проект курирует Музей Победы, а Тверской регион отвечает за обустройство инфраструктуры комплекса. Уже определены точки подключения к электрическим сетям, решаются вопросы строительства волоконно-оптической линии для обеспечения на площадке доступа к интернету.

До 2020 года планируется провести реконструкцию подъездных путей к комплексу с трассы М-9 «Москва - Рига». Километровая дорога до Хорошево будет расширена до четырех полос, а также обустроена и освещена.

Рассматривается также возможность установки светофора и переходно-скоростных полос. Неподалёку от мемориала планируется размещение автозаправочных станций и торговых точек, пожарного депо, кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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