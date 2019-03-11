Большой театр России пожертвовал почти 13 000 000 рублей на строительство Ржевского мемориала советскому солдату

Государственный академический Большой театр России присоединился к народному сбору средств и перечислил на создание Ржевского мемориала советскому солдату 12 982 100 рублей. Внушительная сумма была собрана благодаря продаже билетов на балет «Лебединое озеро», который состоялся 1 марта 2019 года.

- Очень важно, что главный театр страны так неравнодушно отнесся к созданию важнейшего монумента, который будет возведён к 75-летию Великой Победы, - поблагодарил Александр Барков, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО).

Напомним: мемориал советскому солдату планируют возвести в 2020 году, к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Монумент будет установлен у деревни Хорошево Ржевского района, рядом с трассой М-9 Москва - Рига. Как рассказал РВИО скульптор Андрей Коробцов, в настоящее время на 2,5-метровой модели идет разметка опорных точек, которые станут ориентирами при дальнейшем увеличении скульптуры до планируемых 25 метров.

Помимо установки памятника предполагается и комплексное развитие близлежащей территории. Рядом с монументом будет открыт филиал Музея Победы - «Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а также туристическая инфраструктура.

Окончательный вариант оформления места для возложения цветов и отдания почестей будет выбран с помощью общественного голосования, которое идет на официальном сайте проекта Ржевского мемориала. С 14 марта каждый желающий сможет не только проголосовать за один из вариантов оформления площадки, но и предложить свой.

На создание Ржевского мемориала объявлен народный сбор средств, который ведется на сайте РВИО. Внести посильную сумму любой желающий может как онлайн, так и офлайн. Чтобы перевести средства и ознакомиться с вариантами оплаты, достаточно перейти на сайт РВИО и воспользоваться наиболее удобным для вас вариантом.

На момент написания заметки 454 жертвователя сумели собрать 113 521 400 рублей, а необходимо 650 000 000.