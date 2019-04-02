В марте 2020 года планируется завершить монтаж скульптуры Ржевского мемориала в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-02T12:00:19+03:00

Мемориальный комплекс станет местом, где каждый сможет познакомиться с реальными историями героев Великой Отечественной войны Фото: ПТО

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1 апреля на совещании у Министра культуры РФ Владимира Мединскогов Москве был рассмотрен ход создания Ржевского мемориала в Тверском регионе. Участие в обсуждении принял губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Летом 2019 года планируется создать модель центральной фигуры мемориала в натуральную величину. Для этого потребуется около 100 тонн глины. После этого скульпторы приступят к работе по изготовлению форм и отливке памятника из бронзы. В марте 2020 года уже будет завершен монтаж скульптуры.

При создании героя мемориального комплекса будут использованы образы участников Ржевской битвы. Также в планах – установить экраны, где будут показаны имена и фотографии 65 тысяч бойцов.

Также на совещании был озвучен вариант внешнего облика места для возложения цветов. За проекты голосовали граждане (всего свыше 4600 человек). Итоговый вариант набрал более 2130 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU