2019-04-02T12:00:19+03:00
Общество

В марте 2020 года планируется завершить монтаж скульптуры Ржевского мемориала в Тверской области

Игорь Руденя принял участие в совещании о строительстве Ржевского мемориала
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Мемориальный комплекс станет местом, где каждый сможет познакомиться с реальными историями героев Великой Отечественной войны Фото: ПТОМемориальный комплекс станет местом, где каждый сможет познакомиться с реальными историями героев Великой Отечественной войны Фото: ПТО
Изменить размер текста:

1 апреля на совещании у Министра культуры РФ Владимира Мединскогов Москве был рассмотрен ход создания Ржевского мемориала в Тверском регионе. Участие в обсуждении принял губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Летом 2019 года планируется создать модель центральной фигуры мемориала в натуральную величину. Для этого потребуется около 100 тонн глины. После этого скульпторы приступят к работе по изготовлению форм и отливке памятника из бронзы. В марте 2020 года уже будет завершен монтаж скульптуры.

При создании героя мемориального комплекса будут использованы образы участников Ржевской битвы. Также в планах – установить экраны, где будут показаны имена и фотографии 65 тысяч бойцов.

Также на совещании был озвучен вариант внешнего облика места для возложения цветов. За проекты голосовали граждане (всего свыше 4600 человек). Итоговый вариант набрал более 2130 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверская прокуратура требует закрыть сайты, на которых продают магниты на счетчики
Деревянный жилой дом загорелся в Твери
Автоинспекторы призывают велосипедистов и мотоциклистов быть внимательными на дорогах Тверской области
Ранее судимого мужчину подозревают в совершении кражи в Тверской области
Росгвардейцы задержали двух 20-летний "закладчиков" в Твери
В поселке Химинститута Твери демонтируют контактную сеть троллейбусов
Более 600 домов в Твери остались на несколько часов без воды
1 июня на истоке Волги в Тверской области начнется Волжский Крестный ход
Софья Куликова из Твери стала победительницей в конкурсе "Юная Мисс Россия 2019"
Во время паводка в Тверской области опасный уровень подъема воды ожидается в четырех городах
Автомобилист сбил на перекрёстке в Твери пешехода, который не успел перейти дорогу на зеленый свет
Международный фестиваль музыки Баха завершится в Твери выступлением ученика Мстислава Ростроповича
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП в Твери
Заслуги жителей Тверской области были отмечены государственными наградами
За кражу бутылки водки и пачки семечек из магазина в Твери мужчина заплатит штраф
За неделю в Твери отремонтировали более 2 500 квадратных метров дорог
В Твери отметят День птиц
На мастер-классы по декоративно-прикладному искусству приглашают в Тверской музейно-выставочный центр
Пётр Пырх возглавит Управление МВД по Тверской области
Мужчина похитил металлические трубы из подвала общежития в Тверской области
Уникальный 16-метровый свиток появился в музее усадьбы Степановское-Волосово Тверской области
Второй экзамен в рамках досрочного периода ЕГЭ состоялся в Тверской области
Годовалый ребенок пострадал в аварии на площади Капошвара Твери
Вирусы гриппа и ОРВИ уходят из Тверской области
Спасатели в Тверской области помогли рыбаку, который провалился на тонком льду
Обновлённое хирургическое отделение открыли в посёлке Пено Тверской области