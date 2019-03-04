2019-03-04T13:16:18+03:00
Общество

Троих пострадавших в аварии с микроавтобусом доставили вертолётом санавиации в больницу Твери

Еще четыре человека находятся в больнице Кашина
Виктория ЖУКОВА
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За жизнь пострадавших борются врачиЗа жизнь пострадавших борются врачиФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии на автодороге «Кашин-Калязин» в Тверской области. Троих пациентов вертолётом санавиации доставили в больницу скорой медицинской помощи Твери. Одна пациентка была госпитализирована в отделение сочетанной травмы, двое - в реанимацию. В течение сегодняшнего дня планируется перевести их из реанимационного отделения в отделение сочетанной травмы с постоянным наблюдением реаниматолога.

Еще четыре человека проходят лечение в травматологическом отделении Кашинской ЦРБ. Медики оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести.

Напомним, что в районе поворота на деревню Пузиково Кашинского района 3 марта легковушка "Nissan Almera" выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом "Mercedes-Benz". Травмы в аварии получили 10 человек. После оказания амбулаторной помощи трое сразу были отпущены домой.

Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении перевозчика об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

В областном правительстве рассказали, что в конце 2018 года, в отношении "Интершина" (перевозчик, которому принадлежит разбившийся в ДТП автобус) уже было возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг по перевозке пассажиров ненадлежащего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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