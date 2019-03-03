2019-03-03T17:33:25+03:00
Происшествия

Следствие проверяет перевозчика, пассажирский автобус которого попал в ДТП с восемью пострадавшими в Тверской области

В аварию попал автобус рейса Кашин - Сергиев Посад
Виктория ТУШКОВА
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В аварии пострадали восемь человек. Фото: Управление ГИБДД МВД России по Тверской области.В аварии пострадали восемь человек. Фото: Управление ГИБДД МВД России по Тверской области.
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После ДТП с пассажирским микроавтобусом Мерседес-Бенц в Тверской области, в результате которого пострадали люди, Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту оказания услуг по междугородней перевозке, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

Авария произошла сегодня, 3 марта,около 12:40 на 15-м километре автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском районе Тверской области. Столкнулись микроавтобус, занимающийся междугородними перевозками по маршруту Кашин - Сергиев Посад, и автомобиль Ниссан Альмера.

Про предварительной информации от Управления ГИБДД по Тверской области, в аварии было девять пострадавших. Следственное Управление СК региона заявило об одиннадцати пострадавших.

Немногим позже информацию уточнили в Главном Управлении МЧС по Тверской области, ссылаясь на данные регионального Центра медицины катастроф: пострадавших восемь. Всего же в двух транспортных средствах было 11 человек, включая двух водителей.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. По сообщению Следственного комитета Российской Федерации в автотранспортном предприятии, которому принадлежит междугородний автобус, будет изъята документация и опрошены руководители.

Перевозчиками - частниками, которые устраивают междугородные пассажирские перевозки, уже не в первый раз интересуется следствие. Трагическая авария произошла минувшей осенью, 5 октября 2018 года. На 24-м километре дороги Тверь - Ржев, неподалёку от села Некрасово, микроавтобус «Форд Транзит» с 13 пассажирами и водителем врезался в рейсовый автобус ЛиАЗ. В том ДТП погибли 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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