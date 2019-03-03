По информации правительства Тверской области пострадавших в ДТП с автобусом десять

СЕГОДНЯ 19:40 2019-03-03T19:40:24+03:00

Автобус откинуло в кювет, где он перевернулся. Фото: УГИБДД МВД по Тверской области.

В правительстве региона уточнили информацию о количестве и состоянии пострадавших

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Сегодня, 3 марта, в воскресенье, в Кашинском районе на автодороге «Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино» произошло ДТП с участием легкового автомобиля Nissan Almera и пассажирского автобуса.

По разной информации, поступающей в течение дня, в аварии пострадали от восьми до одиннадцати человек. В правительстве Тверской области уточнили - пострадавших было десять:

- Двое из пострадавших в настоящий момент находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Пятерым по результатам обследования оказывается помощь в травматологическом отделении. Специалисты Кашинской ЦРБпроводят консультации с врачами Тверской областной клинической больницы и Клинической больницы скорой медицинской помощи Твери. После осмотра медиками ещё трое пострадавших отпущены домой с последующей явкой в поликлинику к травматологу и неврологу, - сообщает пресс-служба областного правительства.

По предварительным данным Госавтоинспекции, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU