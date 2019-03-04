2019-03-04T12:03:39+03:00
Происшествия

После аварии с микроавтобусом в Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело в отношении перевозчика

Халатность работников повлекла за собой дорожно-транспортное происшествие
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла 3 марта в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской областиАвария произошла 3 марта в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Следователи Кашинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в связи с аварией, которая произошла 3 марта на автодороге «Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино».

3 марта водитель микроавтобуса получил задание по перевозке пассажиров на автомобиле марки «Mercedes benz» из Тверской области в Сергиев Посад. Но разрешение на право работы у перевозчика не имелось. Перед выпуском на линию сотрудник «Кашинское АТП» провел технический осмотр автомобиля «Mercedes benz». Были обнаружены технические неисправности, но автомобиль все равно был допущен к эксплуатации.

- Ненадлежащие действия должностных лиц «Интершина» и «Кашинское АТП», связанные, в том числе, с несоблюдением ими требований нормативных актов и технической документации, регулирующих безопасность движения, эксплуатацию транспортного средства, порядка осуществления перевозок пассажиров, повлекли за собой дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Напомним, 3 марта в Кашинском городском округе легковушка столкнулась с микроавтобусом, который ехал во встречном направлении. Пострадавших в аварии осматривали врачи, у двоих пассажиров были диагностированы тяжелые травмы.

По уголовному делу продолжается комплекс необходимых мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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