2019-02-08T16:35:28+03:00
Общество

Лучшим воспитателем Твери в 2019 году стала Светлана Орлова из детского сада № 160

А приз симпатий читателей “КП”-Тверь” завоевала воспитатель детского сада № 94 Ольга Тихомирова
Виктория ТУШКОВАВиктория ЖУКОВА
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Светлана Орлова и Ольга ТихомироваСветлана Орлова и Ольга ТихомироваФото: Виктория ТУШКОВА
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Ежегодно в Твери проходят конкурсы педагогического мастерства. Комиссия выбирает лучших учителей и воспитателей дошкольных учрежений. Учебные заведения выдвигают самых лучших из своих рядов.

В пятницу, 8 февраля во Дворце детей и молодёжи прошел гала-концерт - финал муниципального этапа конкурса. За звание лучшего воспитателя боролись 10 финалистов. Состав конкурсантов этого года был очень интересен - были как начинающие, так и опытные, умудрённые годами практики педагоги.

Победителем стала Светлана Владимировна Орлова, воспитатель из детский сада № 160. Призеры конкурса - Ирина Николаевна Сухинина, воспитатель детского сада № 140, Татьяна Сергеевна Барышева, воспитатель из детского сада № 151 и Екатерина Алексеевна Кислякова, педагог-психолог Дошкольной группы средней школы №27.

Приз зрительских симпатий от читателей “КП”-Тверь” получила Ольга Валерьевна Тихомирова, воспитатель детского сада № 94. Корреспондент редакции поздравила победительницу и вручила ей во время торжественного концерта диплом и памятный подарок.

Напомним, что также в Твери выбрали лучшего учителя. В конкурсе в этом году победила учительница истории и естествознания из школы №49 Юлия Винокурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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