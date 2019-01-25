2019-01-25T17:36:15+03:00
Общество

Выбираем лучшего воспитателя Твери — 2019 вместе!

Стартовало голосование «Воспитатель года 2019» по версии читателей «КП»-Тверь»
Виктория ТУШКОВА
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Конкурс "Воспитатель года" всегда проходит празднично и яркоКонкурс "Воспитатель года" всегда проходит празднично и яркоФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Очный муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2019» стартовал в Твери 22 января. Соревноваться в пофессиональном мастерстве и бороться за звание лучшего воспитателя областного центра будут 10 педагогов.

Состав конкурсантов этого года очень интересен — здесь есть как начинающие, но подающие надежды воспитатели, так и опытные, умудрённые годами практики педагоги. Кто будет назван лучшим — угадать вряд ли получится.

Но зато именно читатели «Комсомолки» могут повлиять на то, кто станет народным победителем конкурса — победителем по версии читателей «КП»-Тверь». Давайте поддержим тех, кто ежедневно чутко заботится о наших детях, дарит им своё тепло, передаёт первые знания и умения!

Итоги муниципального этапа Всероссийских педагогических соревнований подведут на торжественном финале во Дворце творчества детей и молодёжи 8 февраля. Воспитатели выйдут на одну сцену с финалистами конкурса «Учитель года — 2019» (голосуйте также у нас на сайте!).

К этому моменту мы уже будем знать имя воспитателя, победившего в нашем народном голосовании. Так что торопитесь, любимый педагог нуждается в вашей поддержке. Ну, а мы уже подготовили для него памятные подарки!

Важно: голосовать можно (и нужно!) неоднократно, но не чаще одного раза в сутки с одного IP-адреса. Голосование завершится 8 февраля в 7:00.

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