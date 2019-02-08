Определены Учитель и Воспитатель года 2019 по версии читателей "КП"-Тверь"

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-08T12:30:56+03:00

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Читатели тверской "Комсомолки" определились со своими симпатиями. По итогам голосования на сайте kp.ru, длившегося весь очный период муниципального этапа конкурсов "Учитель года 2019" и "Воспитатель года 2019", лучшими стали:

- Юлия Викторовна Винокурова, учитель истории и естествознания Центра образования №49;

- и Ольга Валерьевна Тихомирова, воспитатель детского сада № 94.

Мы поздравляем победителей! Уже сегодня на торжественном финале конкурсов, который стартует во Дворце детей и молодёжи в 14:00, редакция "КП"-Тверь" вручит победителям народного голосования подарки и дипломы.

Официальные победители пока не известны. Их имена объявят на финале.

ИСТОЧНИК KP.RU