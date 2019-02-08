Определены Учитель и Воспитатель года 2019 по версии читателей "КП"-Тверь"
Читатели тверской "Комсомолки" определились со своими симпатиями. По итогам голосования на сайте kp.ru, длившегося весь очный период муниципального этапа конкурсов "Учитель года 2019" и "Воспитатель года 2019", лучшими стали:
- Юлия Викторовна Винокурова, учитель истории и естествознания Центра образования №49;
- и Ольга Валерьевна Тихомирова, воспитатель детского сада № 94.
Мы поздравляем победителей! Уже сегодня на торжественном финале конкурсов, который стартует во Дворце детей и молодёжи в 14:00, редакция "КП"-Тверь" вручит победителям народного голосования подарки и дипломы.
Официальные победители пока не известны. Их имена объявят на финале.
ИСТОЧНИК KP.RU