2019-02-08T12:30:56+03:00
Общество

Определены Учитель и Воспитатель года 2019 по версии читателей "КП"-Тверь"

Официальные итоги конкурса будут подведены сегодня
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Юлия Винокурова и Ольга ТихомироваЮлия Винокурова и Ольга ТихомироваФото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Читатели тверской "Комсомолки" определились со своими симпатиями. По итогам голосования на сайте kp.ru, длившегося весь очный период муниципального этапа конкурсов "Учитель года 2019" и "Воспитатель года 2019", лучшими стали:

- Юлия Викторовна Винокурова, учитель истории и естествознания Центра образования №49;

- и Ольга Валерьевна Тихомирова, воспитатель детского сада № 94.

Мы поздравляем победителей! Уже сегодня на торжественном финале конкурсов, который стартует во Дворце детей и молодёжи в 14:00, редакция "КП"-Тверь" вручит победителям народного голосования подарки и дипломы.

Официальные победители пока не известны. Их имена объявят на финале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверская область получила современный вертолет для санитарной авиации
В двух образовательных учреждениях Тверской области было слишком холодно
Прощание с тверским поэтом Евгением Карасёвым пройдет в храме Белая Троица
Рождаемость в Тверской области упала на 23%
Парень получил два года колонии за хранение запрещенных веществ в Тверской области
В Твери арестовали мужчину, которого обвиняют в торговле людьми
На строительство детской больницы Тверская область получит 2 млрд рублей
Мужчина бросил в окно своего соседа зажженную бутылку с бензином в Тверской области
Суд закрыл аварийный Дом культуры в Вышнем Волочке Тверской области
Жители Твери проедут по маршруту танка Степана Горобца
Мужчина погиб во время пожара в собственной квартире в Тверской области
Жителей Твери приглашают на просмотр фильма «Апостол радости» и встречу со съемочной группой
Две легковушки столкнулись в центре Твери
Администрации Твери подарили снегоуборочную лопату с намёком на плохую уборку города
72-летняя женщина получила травмы, упав в салоне троллейбуса в Твери
Собственники жилья в Твери обязаны заключать договоры на обслуживание газового оборудования
Два человека пострадали при столкновении легковушек на трассе М-10 в Тверской области
В День зимних видов спорта жителей Твери ждет хоккей в валенках и футбол на снегу
Об открытии фотографии расскажут в Твери на выставке "Фототехника XX в."
Скорость реакции помогла выжить после 27 ударов ножом жителю Тверской области
Полицейские нашли наркосодержащие растения дома у жителя Тверской области
В День защитника Отечества небо над Тверью раскрасит фейерверк
В Твери открывается масштабная выставка "Арт-прорыв 26"