В Твери выбрали лучшего учителя 2019 года

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-08T16:23:12+03:00

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В Твери в пятницу, 8 февраля, выбрали лучшего учителя года. Педагоги, школьники и организаторы городского конкурса "Учитель года-2019" пришли на праздничный концерт во Дворец творчества детей и молодёжи, чтобы поздравить победителей и призеров.

Лучшей в этом году стала учительница истории и естествознания школы №49 Юлия Викторовна Винокурова. Так совпало, что она же получила и приз симпатий читателей "КП"-Тверь". Корреспондент редакции поздравила победительницу и вручила ей памятный подарок.

Также призерами конкурса в 2019 году стали: Татьяна Михайловна Тихомирова, учитель начальных классов школы № 18, Ирина Михайловна Зайцева, учитель начальных классов школы № 4 и Михаил Юрьевич Ракитин, учитель технологии школы № 19.

Уточним, призёры будут получать в течение года надбавку к окладу в размере 30%, а победитель - 50%.

Напомним, в педагогическом мастерстве сражались 12 учителей, которые ранее прошли заочные отборочные туры. Все педагоги демонстрировали свои профессиональные умения во всей красе. Они участвовали в творческих самопрезентациях и мастер-классах, проводили методические семинары и классные часы, вели открытые уроки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU