В Твери выбрали лучшего учителя 2019 года
В Твери в пятницу, 8 февраля, выбрали лучшего учителя года. Педагоги, школьники и организаторы городского конкурса "Учитель года-2019" пришли на праздничный концерт во Дворец творчества детей и молодёжи, чтобы поздравить победителей и призеров.
Лучшей в этом году стала учительница истории и естествознания школы №49 Юлия Викторовна Винокурова. Так совпало, что она же получила и приз симпатий читателей "КП"-Тверь". Корреспондент редакции поздравила победительницу и вручила ей памятный подарок.
Также призерами конкурса в 2019 году стали: Татьяна Михайловна Тихомирова, учитель начальных классов школы № 18, Ирина Михайловна Зайцева, учитель начальных классов школы № 4 и Михаил Юрьевич Ракитин, учитель технологии школы № 19.
Уточним, призёры будут получать в течение года надбавку к окладу в размере 30%, а победитель - 50%.
Напомним, в педагогическом мастерстве сражались 12 учителей, которые ранее прошли заочные отборочные туры. Все педагоги демонстрировали свои профессиональные умения во всей красе. Они участвовали в творческих самопрезентациях и мастер-классах, проводили методические семинары и классные часы, вели открытые уроки и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU