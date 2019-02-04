Прокуратура просит заметить приговор бывшим руководителям "Тверской генерации" на реальные сроки
По мнению ведомства, подсудимые получили слишком мягкое наказание
Сергею Горохову назначили четыре года условного лишения свободы, а Яну Горелову – три с половинойФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:
Прокуратура подала апелляцию на приговор по уголовному делу в отношении экс-руководство «Тверской генерации».
На прошлой неделе Заволжский районный суд Твери назначил Сергею Горохову четыре года условного лишения свободы, а Яну Горелову – три с половиной. Их признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. А вот по факту оказания небезопасных услуг группой лиц по сговору суд их оправдал, так как состава преступления в действиях бывшего руководства ресурсоснабжающей компании не увидел.
Напомним, что прокурор просил для подсудимых 6 и 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU