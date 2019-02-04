Прокуратура просит заметить приговор бывшим руководителям "Тверской генерации" на реальные сроки

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-04T14:35:11+03:00

Сергею Горохову назначили четыре года условного лишения свободы, а Яну Горелову – три с половиной Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Прокуратура подала апелляцию на приговор по уголовному делу в отношении экс-руководство «Тверской генерации».

На прошлой неделе Заволжский районный суд Твери назначил Сергею Горохову четыре года условного лишения свободы, а Яну Горелову – три с половиной. Их признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. А вот по факту оказания небезопасных услуг группой лиц по сговору суд их оправдал, так как состава преступления в действиях бывшего руководства ресурсоснабжающей компании не увидел.

Напомним, что прокурор просил для подсудимых 6 и 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU