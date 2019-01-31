Бывших руководителей «Тверской генерации» признали виновными, но оставили на свободе

В четверг, 31 января, в Заволжском районном суде Твери вынесли приговор бывшим руководителям «Тверской генерации» Яну Горелову и Сергею Горохову.

Во время заседания было установлено, что в 2015 году бывшие руководители заключили ряд заведомо невыгодных сделок для «Тверской генерации», которые были направлены на отчуждение денег и иного имущества в пользу подконтрольных им организаций.

В этот же промежуток времени они мошенническим путем похищали газ принадлежавший ООО «Газпром межрегионгаз Тверь». По сведениям СУ СК РФ по Тверской области, ущерб от незаконных действий Горелова и Горохова только по этому эпизоду превысил 2 000 000 000 рублей.

Напомним, что слушание дела по делу бывших руководителей началось в марте прошлого года. Мужчин обвиняли в фактическом срыве отопительного сезона 2015-2016 годов, когда в городе рвались магистральные трубопроводы, а горожане сидели без тепла и горячей воды.

В итоге, суд признал бывших руководителей виновными в преступлениях предусмотренных ч. 1 ст. 201; ч. 3 ст. 33, ч. 7 ст. 159; ч. 3 ст. 159.4 и ч. 7 ст. 159 УК РФ.

Прокуратура Тверской области сообщает о том, что подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев и 4 года, с условно испытательным сроком в 2 и 3 года соответственно.