2018-12-14T12:39:48+03:00
Общество

Прокуратура требует посадить бывших руководителей "Тверской генерации" на 6 и 7 лет

Следствие по этому запутанному делу длилось больше двух лет
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ян Горелов и Сергей Горохов обвиняются в мошенничестве на сумму почти в четыре миллиарда рублейЯн Горелов и Сергей Горохов обвиняются в мошенничестве на сумму почти в четыре миллиарда рублейФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

В Заволжском районном суде Твери прошли прения по делу бывшего руководства "Тверской генерации". Генеральный директор компании Ян Горелов и управляющий Сергей Горохов обвиняются в мошенничестве на сумму почти в четыре миллиарда рублей и за провальный отопительный сезон 2015-2016 (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

В пресс-службе суда сообщили, что прокуратура требует посадить Сергея Горохова на семь лет, а Яна Горелова – на шесть.

Напомним, слушания по уголовному делу начались весной этого года. Оба подозреваемых 12 месяцев находились в СИЗО, после этого меру пресечения им изменили на подписку о невыезде. С последним словом обвиняемые выступят в январе.

"КП"-Тверь" ранее рассказывала подробности этого громкого дела. По вине подозреваемых в январе 2016 года без отопления в Заволжье остались 76 домов, 66 из них жилые.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электронная регистратура для записи к врачу начала работать в Тверской области
Выставка «Декабрь, январь и февраль...» подарит жителям Тверской области новогоднее настроение
В родительном отделении одной из больниц Тверской области прокуратура нашла ржавые краны
"Контроль трезвости" вновь пройдет на дорогах Тверской области
Покупатели и продавцы помогли девушке, которая потеряла сознание в одном из магазинов в Твери
Мешки с тонером от заправки картриджей загрязняли почву в Твери
Жительница Тверской области отправится в колонию за убийство сожителя
Останется ли граффити с Солженицыным на стене дома в Твери жители ещё не определились
16 декабря в Твери будет перекрыто движение транспорта на некоторых улицах
Директора компании в Твери подозревают в преднамеренном банкротстве и выводе 49 млн рублей
65-летнего доцента университета из Твери обвиняют во взятке и подлоге
Фура столкнулась с легковушкой на трассе М-9 в Тверской области
Неизвестный водитель сбил на "зебре" 81-летнюю пенсионерку в Твери
В Твери женщина попала под сдающий задним ходом автомобиль
46-летний мужчина погиб во время пожара в подвале собственного дома в Тверской области
На железнодорожном вокзале Твери пройдет праздничный концерт
Антимонопольщики обнаружили незаконное повышение цен на ТВ-приставки в магазинах Тверской области
Пара лосей провалилась под лёд в Тверской области
Четыре призывника из Тверской области направлены на военную службу в научные роты
Торговые ряды в Вышнем Волочке Тверской области планируют привести в порядок
В Тверской области торжественно открыли Год театра
Ружьё стоимостью 20 тысяч рублей украл житель Тверской области
Подросток ударил ножом сожителя своей матери в Тверской области
В Твери приглашают на праздник "Винтажная ёлка в стиле 19 века"
Оказание паллиативной помощи обсудили в Твери
В Твери из-за пожарной тревоги людей эвакуировали из крупного торгового центра