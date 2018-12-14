2018-12-14T12:39:48+03:00
Общество

Прокуратура требует посадить бывших руководителей "Тверской генерации" на 6 и 7 лет

Следствие по этому запутанному делу длилось больше двух лет
Виктория ЖУКОВА
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Ян Горелов и Сергей Горохов обвиняются в мошенничестве на сумму почти в четыре миллиарда рублейЯн Горелов и Сергей Горохов обвиняются в мошенничестве на сумму почти в четыре миллиарда рублейФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Заволжском районном суде Твери прошли прения по делу бывшего руководства "Тверской генерации". Генеральный директор компании Ян Горелов и управляющий Сергей Горохов обвиняются в мошенничестве на сумму почти в четыре миллиарда рублей и за провальный отопительный сезон 2015-2016 (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

В пресс-службе суда сообщили, что прокуратура требует посадить Сергея Горохова на семь лет, а Яна Горелова – на шесть.

Напомним, слушания по уголовному делу начались весной этого года. Оба подозреваемых 12 месяцев находились в СИЗО, после этого меру пресечения им изменили на подписку о невыезде. С последним словом обвиняемые выступят в январе.

"КП"-Тверь" ранее рассказывала подробности этого громкого дела. По вине подозреваемых в январе 2016 года без отопления в Заволжье остались 76 домов, 66 из них жилые.

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