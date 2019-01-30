2019-01-30T18:41:56+03:00
Общество

Ложные сообщения о заминировании получили 24 объекта в Твери

Все учреждения незамедлительно проверяли спецслужбы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Правоохранительные органы незамедлительно приступили к проверке информацииПравоохранительные органы незамедлительно приступили к проверке информацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Твери однотипные сообщения о заложенных взрывных устройствах 30 января получили 24 административных зданий и социальных учреждений. Письма стали приходить на электронные ящики после 09:55.

Правоохранительные органы незамедлительно приступили к проверке информации. Сотрудниками УФСБ России по Тверской области, УМВД России по г. Твери, региональных Управлений Росгвардии и МЧС из объектов оперативно эвакуировали около 8 тысяч человек, среди которых было много школьников.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя после заседания регионального правительства уточнил, что анонимные сообщения террористического характера отправляли с зарубежных IP-адресов, в настоящее время их заблокировали.

Напоминаем, что за распространение заведомо ложных сообщений об актах терроризма грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ранее судимый житель Тверской области попался на краже
Лже-косметолог из Тверской области сделала женщине «инъекцию красоты» и деформировала ей веко
Предприниматель из Твери по поддельным документам получил налоговый вычет на сумму 2 млн рублей
В Тверской филармонии откроют мемориальную доску в честь Николая Сидельникова
Еще одну бешеную енотовидную собаку нашли в Тверской области
Кашинский краеведческий музей отметит 100-летие со дня открытия
2260 единиц техники будут задействованы во время весеннего половодья в Тверской области
Пенсионеров приглашают посетить занятия на свежем воздухе в парке Победы Твери
Маршрутка протаранила трактор в Твери
Бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор попал в реанимацию
Условный срок получила женщина, которая избила двухлетнюю внучку в больнице Твери
В Тверской области водитель сбил на пешеходном переходе женщину
25-летний парень ограбил мужчину на Волоколамском проспекте в Твери