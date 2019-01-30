Ложные сообщения о заминировании получили 24 объекта в Твери

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-30T18:41:56+03:00

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В Твери однотипные сообщения о заложенных взрывных устройствах 30 января получили 24 административных зданий и социальных учреждений. Письма стали приходить на электронные ящики после 09:55.

Правоохранительные органы незамедлительно приступили к проверке информации. Сотрудниками УФСБ России по Тверской области, УМВД России по г. Твери, региональных Управлений Росгвардии и МЧС из объектов оперативно эвакуировали около 8 тысяч человек, среди которых было много школьников.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя после заседания регионального правительства уточнил, что анонимные сообщения террористического характера отправляли с зарубежных IP-адресов, в настоящее время их заблокировали.

Напоминаем, что за распространение заведомо ложных сообщений об актах терроризма грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU