Следственные органы напали на след преступника, который рассылал ложные сообщения о минировании в Твери

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-30T12:43:01+03:00

Проверки в зданиях и школах продолжаются

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В Твери 30 января массово были эвакуированы школы и здания - всего более 10 объектов. Утром руководству учреждений прислали письма о заминировании зданий. Школьников и сотрудников оперативно попросили выйти на улицу.

Поступающую информацию проверяют правоохранители. Пока информация не находит своего подтверждения.

- Источник и территория, с которой ведется работа по дестабилизации ситуации, практически установлены, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напоминаем, что за совершение заведомо ложных сообщений об угрозах террористического характера предусмотрена уголовная ответственность.

Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU