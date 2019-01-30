Следственные органы напали на след преступника, который рассылал ложные сообщения о минировании в Твери
В Твери 30 января массово были эвакуированы школы и здания - всего более 10 объектов. Утром руководству учреждений прислали письма о заминировании зданий. Школьников и сотрудников оперативно попросили выйти на улицу.
Поступающую информацию проверяют правоохранители. Пока информация не находит своего подтверждения.
- Источник и территория, с которой ведется работа по дестабилизации ситуации, практически установлены, - сообщили в пресс-службе областного правительства.
Напоминаем, что за совершение заведомо ложных сообщений об угрозах террористического характера предусмотрена уголовная ответственность.
Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU