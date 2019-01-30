2019-01-30T13:13:48+03:00
Происшествия

Школы и госучреждения: Тверь наряду с другими регионами страны получила письма о заминировании

В каждом случае идет проверка информации
Ирина ТАРАСОВАВиктория ЖУКОВА
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В ряде школ родители забирают детей домойВ ряде школ родители забирают детей домойФото: Альберт БОЙКОВ
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Утро 30 января омрачили новости о заниминировании ряда социальных объектов в Твери.

Ситуация повторилась: вечером 28 января в подобные обстоятельства вместе с жителями многих регионов попали и тверичане, проживающие в центре города.

Уже на следующий день террорист, заминировавший полстраны, был пойман. Им оказался 25-летний молодой человек из Приморья, который под копирку рассылал письма в угрозами: "Наверняка слышали про взрывы в Магнитогорске?" Далее шло предупреждение об установленных в городе взрывных устройств.

Сообщается, что подозреваемый стал заложником в чьей-то опасной игре. И пока разыскивается главный заказчик данных сообщений, Тверь вновь получила аналогичные письма.

На этот раз сообщения пришли в учебные заведения № 29,14, 36, 46, 52, 44,49, 51, 45, а также в здание №23 на улице Советской, в котором располагается Арбитражный суд и несколько региональных министерств. Всего письма были разосланы почти в 20 объектов областного центра, в список также попали - Министерство природных ресурсов, Тверской областной суд, Главное управление региональной безопасности, Мировой суд и не только.

Из учебных заведений школьников и преподавателей оперативно эвакуировали. Например, в школе № 52 перед третьем уроком по громкой связи объявили, что необходимо выйти на улицу на Аллею Славы. А в школе № 29 после тревожного письма всех учеников отпустили домой. Но родители не успевают оперативно приехать за детьми, поэтому ребятам приходится толпиться возле школы.

Все учебные заведения проверяют специалисты.

Все учебные заведения проверяют специалисты Фото: Альберт БОЙКОВ

Все учебные заведения проверяют специалистыФото: Альберт БОЙКОВ

Прокомментировали ситуацию и в правительстве Тверской области:

- На территории города Твери идет проверка информации о минировании объектов. В настоящее время в Твери производится проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании различных, в том числе социальных объектов. Поступающая информация проверяется правоохранительными органами в соответствии с установленным алгоритмом действий и не находит своего подтверждения.

Просим граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Источник и территория, с которой ведется работа по дестабилизации ситуации, практически установлены.

В полиции также напоминают, что за совершение заведомо ложных сообщений об угрозах террористического характера, вне зависимости от лица, совершающего данное нарушение, грозит уголовная ответственность.

Так, пойманному лжетеррористу грозит до пяти лет колонии и возмещение многомиллионных убытков, которое понесло государство из-за массовой эвакуации.

Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД – 32-95-52, МЧС – 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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