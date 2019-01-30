Четко и без суеты: Через час после получения писем о заминировании в школах Твери навели порядок

Первичная информация о возгорании в учебном заведении в Твери заставила меня сорваться и поехать в школу № 49, что в микрорайоне «Южный». 30 января около 10 утра очевидцы сообщили, что учеников эвакуировали и они стоят на улице в ожидании дальнейших указаний. Только на месте выяснилось, что причина срыва уроков, и пробных экзаменов в том числе, не в пожаре, а в сообщениях о заминировании. Чуть позже стало известно, что количество «оповещенных таким образом» школ приближается к десятку.

К моему приезду (прошло не более получаса. - Ред.) с учебным учреждением практически никого не было: основная часть уже училась, малыши, которых еще не успели забрать родители, гуляли. Никакой суеты, никакой паники, все как в обычный школьный день по окончании уроков.

Сделав для отчета несколько фотографий, я уже было сел в редакционный автомобиль, как из здания неожиданно выбежал мужчина и направился ко мне.

- Вы что делали? Зачем фотографировали? - возмутился мужчина.

После чего попросил меня пройти внутрь школы. Сотрудники учебного заведения сработали четко и по правилам. После того как меня привели в кабинет директора, представили двум полицейским и узнали причину фотосъемки, меня отпустили восвояси.

Уже через семь минут я оказался рядом со школой № 45. Здесь также было тихо. Дети стояли во дворе. Кого-то забирали родственники, другие расходились сами.

- Нам служебную собаку еще ждать, так что неизвестно, насколько это затянется, - беседовали между собой работники школы.

У школы №52, что в Мамулино, я уже никого не застал. Рядом с учебным заведением стояла полицейская «Газель», в которой сидел водитель. Перед воротами стояла женщина.

- А что, детей эвакуировали? - поинтересовался я.

- Да, уже никого нет. Все разошлись, - ответила случайная собеседница.

Отметим, что письма были разосланы почти в 20 объектов Твери, в список также попали Министерство природных ресурсов, Тверской областной суд, Главное управление региональной безопасности, Мировой суд и не только.

К 12 часам в правительстве Тверской области прокомментировали, что поступающая информация проверяется правоохранительными органами в соответствии с установленным алгоритмом действий и не находит своего подтверждения. Следственные органы напали на след преступника, который рассылал ложные сообщения о минировании в Твери.