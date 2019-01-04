Жителям Твери предлагают покупать мусорные контейнеры за свой счет
Первые дни нового года преподнесли тысячам жителей Твери «мусорный сюрприз». То и дело в социальных сетях мелькают посты с горами мусора на фото, о котором кажется, позабыли. Люди справедливо возмущаются «работой» коммунальщиков и пытаются найти здравый смысл в их действиях обращась по телефону горячей линии 8-800-250-99-48.
Неожиданно для горожан из ряда дворов пропали новенькие мусорные контейнеры, а на смену привезли их старых ржавых сородичей, причем в меньшем количестве.
- Сейчас выставили, что есть. Эти контейнеры даются в аренду. У вас есть управляющая компания, на собрании которой вы можете решить и купить для себя конкретно новые и красивые контейнеры, - рассказывает оператор горячей линии.
Такой ответ дали по телефону горячей линии, на жалобу о замене новых контейнеров на старые в одном из дворов Твери. Оператор обещал передать жалобу выше по инстанциям, однако дал понять, что в ближайшее время мусорные баки точно не заменят.
- Сейчас контейнеры в авральном режиме снимаются с одних районов и ставятся в другие, - продолжает свой грустный рассказ оператор.
С пропажей новых мусорных баков уже столкнулись жители Волоколамского проспекта, Краснофлотской набережной, Оборонной улицы и Санкт-Петербургского шоссе.
Напомним, что с 1 января в Тверской области заработал новый тариф на вывоз мусора. На сегодняшний день единым оператором занимающимся полным циклом координации работы с коммунальными отходами является «Тверьспецавтохозяйство».