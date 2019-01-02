«Мусорная проблема» во дворах Твери скоро решится

Вот уже несколько дней во многих дворах Твери происходит настоящий мусорный коллапс. Коммунальщики как будто забыли про необходимость вывозить мусор, а с некторых площадок и вовсе исчезли мусорные контейнеры. Там, где они остались, мусор также копится, превращаясь в горы пугающего размера. Ситуация повторяется во всех районах города. Жители возмущённо обсуждают "мусорную проблему" в социальных сетях и жалуются в СМИ.

По информации муниципальной власти ситуация с невывозом мусора временная и скоро решится. С 1 января произошли перемены в составе компаний, занимающихся вывозом ТКО. Две из них, «Экосервис» и «Бис», прекратили работу и забрали свои контейнеры.

- По итогам конкурентных процедур ООО ТСАХ, являющееся региональным оператором по обращению с ТКО, заключило договоры с другими компаниями. В итоге прежние подрядчики вывезли свои контейнеры, а новые не успели везде установить контейнеры взамен им. До 3 января все эти работы должны быть завершены, - обещает Управление информации Администрации Твери. - ООО "ТСАХ" держит ситуацию на контроле и проследит, чтобы контейнерные площадки были полностью очищены от мусора и далее содержались на высоком качественном уровне.

А тем временем, платить за вывоз мусора мы станем больше. С января жители многоквартирных домов Твери будут платить 116 рублей 81 копейку с человека в месяц. Для жителей частных домов сумма немного выше – 177 рублей 22 копейки.