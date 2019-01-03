Жители Тверской области могут позвонить на горячую линию по вопросам организации вывоза мусора

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:00:56+03:00

А в вашем дворе как обстоят дела с вывозом мусора? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Тверской области работает горячая линия по вопросам организации вывоза мусора. Жители могут позвонить по телефону 8-800-250-99-48 и задать все интересующие вопросы, связанные с вывозом мусора и переходом на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В частности, уже несколько дней во многих дворах Твери происходит настоящий мусорный коллапс. Коммунальщики не вывозят мусор, а в отдельных местах и вовсе убрали мусорные контейнеры.

Напомним, что с 1 января в регионе действую новые тарифы на вывоз мусора. В настоящее время единым оператором, который координирует сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов является «Тверьспецавтохозяйство».