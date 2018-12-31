С нового года жители Тверской области за вывоз мусора будут платить больше

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-31T11:00:47+03:00

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Со следующего года жители Тверской области будут больше платить за вывоз мусора. «Тверьспецавтохозяйство» опубликовало новые тарифы. Эта компания - единственный региональный оператор в сфере обращения с отходами в Верхневолжье.

С января жители многоквартирных домов Твери будут платить 116 рублей 81 копейку с человека в месяц. Для жителей частных домов сумма немного выше – 177 рублей 22 копейки.

Жители остальных населенных пунктов Тверского региона будут платить ежемесячно за вывоз мусора 95 рублей 27 копеек в многоквартирных домах и 97 рублей 46 копеек в индивидуальных. Дачники в Твери будут платить 38 рублей 65 копеек в месяц за человека, а в области в два раза больше - 85 рублей 91 копейку.

Изменились и тарифы для предприятий. Теперь с некоторых плату будут взимать за квадратный метр, а с других - за человека. Например, магазины должны будут платить за квадратный метр.

Напомним, с 1 января, следуя федеральному закону, регион переходит на новую систему обращения с отходами.