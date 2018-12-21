В Твери планируют открыть новый трамвайный маршрут

СЕГОДНЯ 08:11 2018-12-21T08:18:45+03:00

Может быть когда-нибудь жители еще смогут прокатиться на трамвае Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Недавний опрос «КП»-Тверь» показал, что судьба местных трамваев беспокоит жителей больше, чем переименование улиц или восстановление Речного вокзала.

Согласно официальной причине, из-за неудовлетворительного состояния трамвайных путей состав больше не может ездить по Твери. Именно на это ссылались городские власти, когда осенью убрали трамваи с улиц города.

Однако оказалось, что трамваи еще могут вернуться в Тверь. Местное сообщество в соцсети под названием «Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус» на своей странице опубликовало ответ, подписанный от имени замглавы администрации Твери Владимира Прокудина.

В документе сказано, что городские власти намерены восстановить трамвайное движение. Они планируют определить источник финансирования и заняться ремонтом трамвайных рельсов. Еще в планах привести в порядок пути на улицах Благоева и Хрустальная, чтобы связать трамвайным сообщением автовокзал и Соминку.

Однако муниципальный транспорт власти называют убыточным. В документе этому приводятся доказательства: сумма расходов из городского бюджета на сокращение убыточности перевозок в 2015 году была 224 млн рублей, а в 2017 стала – 246,9 млн. Доходы же от муниципального транспорта составляют 15,1 млн рублей.