Калинин наш: Так освобождали от оккупантов первый в СССР областной город

Наши военные и танк КВ-1 8-й танковой бригады на переправе через Волгу в Калинине. Снимок сделан после освобождения города от фрицев. Фото: waralbum.ru/Борис Вдовенко

В преддверии 16 декабря - 80-летия освобождения столицы Верхневолжья от гитлеровских войск - наша редакция решила напомнить, как тогда, осенью-зимой 1941-го, развивались события, в том числе обратившись к живым воспоминаниям участников боев и документальной прозе о Великой Отечественной войне.

Напомним, что в октябре и ноябре энергичные действия частей Красной армии в районе Калинина сорвали планы немцев по охвату столицы с севера.

Часть сил группы фашистских армий «Центр» (13 дивизий) была связана боями на калининском направлении, что не позволило перебросить их под Москву, где развернулись решающие сражения. Советские войска также не дали немцам осуществить прорыв на Торжок и Вышний Волочек с целью окружения войск правого фланга Западного фронта и выхода противника в тыл Северо-Западного фронта.

Наши артиллеристы ведут огонь по противнику под Калинином. Фото: Фото: waralbum.ru/Александр Капустянский

17 октября 1941 года Калинин полностью перешел под контроль фашистов. Но некоторые историки, в том числе Владимир Пяткин, считают, что неправильно говорить о полной оккупации города - на протяжении конца октября, всего ноября и начала декабря наши части постоянно яростно сражались с немцами на окраинах областной столицы.

Обратимся к авторитетной статье доктора военных наук, профессора Михаила Хетчикова «Воинская слава калининских сражений». Она была опубликована в историко-публицистическом сборнике «Город-фронт - город воинской и трудовой славы», выпущенном к 75-летию освобождения нашего города.

Михаил Хетчиков пишет:

«С 31 октября по 15 ноября линия советско-германского фронта проходила от Путилово до Черкасс по Волге, от Черкасс до Горбатого моста, дальше по улице Красина до Тверцы, по Исаевскому ручью. Улица Старобежецкая, Перемерки - Элеватор…

...войска Калининского фронта как бы нависали над тылами наступавшей на Москву группировки…

Выгодное положение войск Калининского фронта, непрерывные активные боевые действия предопределили место и время нанесения первого контрудара…

По указанию Ставки ВГК (Верховное главнокомандование - Ред.) была проведена перегруппировка войск, разработан план наступательной операции. В результате перегруппировки в полосах наступления 29-й и 31-й армий наши войска превосходили противника по численности пехоты в 1,5 раза, уступая ему в артиллерии и танках.

Немецкие зенитчики на позиции у железнодорожного моста через Волгу в Калинине (ныне Тверь). Фото: waralbum.ru

5 декабря войска Калининского фронта первыми в рамках Московской битвы перешли в контрнаступление. Завершившееся освобождением областного центра…

...ожесточенные бои развернулись с первого дня наступления за Эммаусс, Горохово, Чуприяновку, Кузьминское, за Малые и Большие Перемерки. Об ожесточенности боевых действий свидетельствует тот факт, что за пять суток наступления войска 31-й армии продвинулись вперед всего на 10-12 км… Все попытки 29-й армии обойти Калинин с юга через Мигалово, Даниловское, Талутино окончились неудачей…

Учитывая возросшую стратегическую значимость Калининского фронта … Ставка ВГК провела крупные мероприятия по его усилению. 11 декабря ему были переданы 259-я и 375-я стрелковые дивизии, а 13 декабря - 46-я кавалерийская дивизия…

Об ожесточенности сражений ударной группировки 29-й армии юго-западнее Калинина свидетельствует тот факт, что населенные пункты Красново и Даниловское трижды переходили из рук в руки.

Особенно ожесточенное сражение развернулось в полосе наступления ударной группировки 31-й армии. Только 13 декабря наступавшим частям 247-й стрелковой дивизии пришлось отразить семь контратак противника…

В итоге двенадцатидневных ожесточенных боев двух армий Калининского фронта город был освобожден 16 декабря…

Совесткий солдат у немецкой таблички на окраине Калинина. Фото: waralbum.ru

За период с 5 по 16 декабря войсками Калининского фронта было уничтожено 7157 солдат и офицеров противника, 11 танков, 220 автомашин, 11 автобусов, 61 орудие разного калибра, 55 минометов, 63 станковых и 11 ручных пулеметов, четыре склада боеприпасов.

Наши войска захватили 94 пленных, 14 танков, 200 автомашин, 3 самолета,101 орудие, 49 минометов, 176 станковых и 23 ручных пулемета, 7 крупнокалиберных пулеметов, 88 автоматов, 1264 винтовки…

Немецкие части в Калинине продержались сравнительно недолго, всего два месяца. Фото: waralbum.ru/Бёмер (Böhmer)

За боевые заслуги … две стрелковые дивизии (119-я и 133-я - Ред.) были представлены и получили звание гвардейских...»

Добавим, что оккупация Калинина длилась 62 дня. По одним из официальных данных, в ходе освободительных боев Красная армия потеряла около 20 000 человек, также погибло не меньше 2500 гражданских жителей.

Калинин стал первым областным центром, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков.

В боях за наш город в составе 133-й дивизии, составленной из сибиряков, участвовал и журналист, гвардии полковник Григорий Самойлович Кац. Он написал об этом документальную книгу «Первый шаг к Берлину».

Фронтовик и журналист Григорий Кац. Он умер в январе 2010 года.

Вот бесценные свидетельства - отрывки из нее. Там есть и упоминание о газете «Комсомольская правда», которая всегда была на передовой:

«Каждый дом был превращен в крепость. Танки зарывались в землю и становились неприступными...»

«В дивизию пришел свежий номер «Комсомольской правды». Газета переходит из рук в руки. Там - хороший «кусочек» о 133-й дивизии. Всем хочется узнать, что пишет о них любимая газета, да еще центральная.

В материале под заголовком «Уличные бои в Калинине» говорилось:

«Сибиряки дерутся с врагом непосредственно на улицах города Калинина. Бои - трудные и упорные. Фашистских пулеметчиков, минометчиков, автоматчиков приходится выбивать из каждого дома, из каждого двора.

Подразделениями уничтожено до двух тысяч фашистских солдат и офицеров. Особенно крепко досталось моторизованному корпусу. Как истинные герои дерутся с врагом бойцы-коммунисты, вдохновляемые мужественным генералом Швецовым».

«На командном пункте капитана Чайковского мы познакомились с четырнадцатилетней Шурой. Фамилия ее забылась… Девочка вместе с матерью, рискуя жизнью, под вражеским огнем пробиралась к своим. Было около полуночи, когда бойцы привели ее к комбату. Шура - ученица седьмого класса школы № 7, что на площади Революции. Девочка жалась от холода и волновалась: по дороге потеряла мать.

Бойцы, командиры кое-как успокоили Шуру, накормили, обогрели, пообещали разыскать мать. Шура рассказала, с каким нетерпением ожидают жители города прихода советских воинов. Каких ужасов она натерпелась в свои четырнадцать лет. На площади Ленина она своими глазами видела, как раскачивались на уличных столбах трупы двух стариков, повешенных немцами...»

«...Давно кончилась война. Но сколько бы не прошло времени, всегда тянет в места боевой юности, былых сражений.

Побывал я в дорогой моей памяти прифронтовой деревушке Рылово.

Хожу по деревне, разыскиваю дом, где мы печатали нашу «дивизионку»… По моим расчетам, это была крайняя хата. Подхожу к ней не без волнения. Из нее выходят две женщины. Спрашиваю у них, есть ли в деревне те, кто жил здесь в 41-м.

- Мы тут жили, - отвечает довольно молодая женщина с приятным улыбчивым лицом.

С трудом сдерживая волнение, начинаю несвязно рассказывать, что в октябре и ноябре сорок первого года здесь стояла наша часть…

- Да, верно, - подтвердила она, - в нашей деревне были военные, сибиряки, кажется, из Новосибирска прибыли.

- Так я и есть тот сибиряк! - признался я.

Вдруг моя собеседница бросилась ко мне.

- Вы же Кац! Я вас узнала…

Оказалось, это была та самая Тоня-Белочка, которую я знал семнадцатилетней девушкой. Но до чего хороша оказалась у нее память! Всех нас, постояльцев, назвала по именам: Павла Хизева, Ивана Тимофеева, Игоря Лукьянова, Никиту Нежумиря и других. И это спустя более тридцати пяти лет…»

«...Побывал я со своими однополчанами в дорогих для нас местах: на улице Хрустальной, где был КП батальона Александра Чайковского. В поселке Вагонников, откуда вел огонь из своих пушек Григорий Журавлев, в Дорошихе, где стоял штаб 418-го стрелкового полка…

Бывший «сын полка», ныне работник объединения «Химволокно» Олег Солодихин привел меня на Красную поляну, что в районе спортивной базы «Динамо». Земля здесь и по сей день выдает людям новые и новые свидетельства битвы.

- Деревья в этом лесу, - рассказывал он, - полны осколков от снарядов, мин. Бомб. Сразу после войны, когда с топливом было туго, люди боялись пилить деревья - зубья пил попадали

на осколки и выходили из строя. Да и сейчас еще старые сосны, липы и другие деревья хранят эти железные раны. Некоторые ребятишки и по сей день их выколупывают и относят в школьный музей.

Люди гуляют по Комсомольской роще и не обращают внимания, что под их ногами в зарослях бурьяна не просто какие-то углубления. А это бывшие солдатские землянки, огневые позиции артиллерии...»

Коллектив Тверской объединенной редакции, сайта, радио и газеты «Комсомольская правда» поздравляет всех жителей Твери с 80-летием освобождения города от оккупантов!