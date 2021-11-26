Кандауров погибает, но не сдается: Об одном из отчаянных боев под Калинином, в которых решалась в том числе судьба Москвы

Советская артподготовка в районе Калинина. Фото: waralbum.ru/Александр Капустянский

В преддверие 16 декабря - 80-летия освобождения столицы Верхневолжья от гитлеровских войск - редакция «КП»-Тверь» продолжает напоминать, как осенью-зимой 1941-го сошлись в беспощадном противостоянии наши предки и вторгшиеся иноземцы.

На этот раз мы остановимся подробно всего на одном бое, но каком… А ведь таких проявлений мужества и готовности стоять на смерть за Родину в тех сражениях за Калинин, под Москвой, а затем и в дальнейших битвах с фашистами не перечесть…

Бой, о котором мы здесь расскажем, произошел 18 октября 1941 года. На этот момент немцы оккупировали почти весь Калинин, однако на окраине Затверечья и по направлению к Москве крепко стояли наши. Гитлеровцы не смогли прорваться ни по Московскому и ни по Ленинградскому шоссе. В боях 16 - 17 октября немцев вынудили отступить от Медного обратно к Калинину.

Наши артиллеристы под Калинином. Фото: waralbum.ru/Александр Капустянский

17 октября для защиты Москвы с северо-запада Ставка образовала Калининский фронт, командующим которого был назначен генерал-полковник Иван Конев.

При этом к 18 октября Красная Армия оставила Малоярославец, Можайск и Боровск под Москвой, но продвижение немцев к столице замедлилось из-за отчаянного сопротивления советских войск. В том числе, под Калинином. На тверской земле решалось, сможет ли враг воплотить свои планы по северному охвату Москвы.

В это время в Москве на Центральном аэродроме столицы для эвакуации Иосифа Сталина постоянно наготове держали четыре самолета, а на железнодорожной платформе вблизи завода «Серп и молот» стоял бронепоезд для отбывки в Куйбышев... Есть версия, что именно 18 октября кремлевский генсек даже прибыл на платформу, дошел до бронепоезда, но все же остался в Москве. Видимо, повлияли вести с фронта - советские люди яростно держали оборону за Родину.

18 октября откинутые к Калинину немцы вновь двинулись в наступление по Ленинградскому шоссе. Воспоминания о тех события храброго комбата дравшейся там сибирской 133-й дивизии Александра Чайковского приводит в своей книге «Первый шаг к Берлину» фронтовик, участник боев за Калинин, гвардии полковник, журналист Григорий Кац.

Александр Чайковский. Фото: из книги Григория Каца "Первый шаг к Берлину"/автор не указан

Вот отрывки оттуда:

«Со взятием Ново-Каликина, овладев шоссейной дорогой, роты организовали круговую оборону, чтобы противнику невозможно было сунуться ни со стороны Медного, ни со стороны Калинина.

Но на нашем левом фланге было далеко не спокойно.

По шоссе из Калинина вновь пошли танки. За ними — машины с пехотой.

Трудно сказать, как бы обернулось, не окажись здесь взвод Ивана Кандаурова...

Взвод младшего лейтенанта Ивана Кандаурова - разведывательный в батальоне, и он оказался у Ленинградского шоссе, на юго-восточной окраине Ново-Каликина, как раз вовремя…

Улучив момент, когда шоссе опустело, комвзвода скрытно расположился с бойцами по обе стороны дороги, протянув через нее телефонный провод. И не только для связи...

Вот показалась со стороны Калинина колонна машин с солдатами...

И вот буквально за несколько сантиметров до того, как переднему колесу мотоцикла «наступить» на провод, Кандауров и Зидер подняли его и натянули. Провод стальной струной врезался в горло водителя. В один миг мотоцикл с его седоками оказался в кювете. И тут же по ним полоснули дружным огнем разведчики.

Гитлеровцы, восседавшие на своих бронемашинах, не успели и сообразить, что могло случиться, как попали под сильный фланговый огонь…

Однако паника во вражеском стане длилась недолго. Противник быстро разворачивал свое войско… Но и наш удар нарастал. Подоспела батарея 249-го противотанкового дивизиона. Она повела огонь прямой наводкой и, прежде всего, по танкам…

С каждым часом бой усиливался… На выгодной позиции стояла немецкая пушчонка. Все лупит и лупит по нашим бойцам.

- Да, удобно примостил немчура свое орудие, - озабоченно вздохнув, заметил пулеметчик Якименко…

И тут у Кандаурова созрела дерзкая мысль. Рядом находился ротный Ивачев. Младший лейтенант поделился с ним своей задумкой. А она заключалось в том, чтобы захватить вражеское орудие…

Кандауров решается на отчаянный шаг — пробраться в тыл и ударить…

- Зидер, пойдешь со мной, - сказал Кандауров своему помощнику и верному другу…

Под шумок Кандауров с Зиндером незаметно подбирались все ближе к вражеской пушке…

Полетели гранаты. Взметнулось пламя. Кандауров бросился к пушке. Схватка с вражеским артиллерийским расчетом была короткой. Помогли подоспевшие бойцы взвода. Пушка была цела…

- Разворачиваем орудие, ребята! - скомандовал Кандауров…

И полетели снаряды один за другим в самую гущу скопления фашистов… Опомнившись, противник сосредоточил по «своему» орудию бешеный огонь...

Немецкие грузовики пылали, как костры, дымом окутывало и подбитые танки. Со всех сторон фашисты обстреливали взвод Кандаурова…

Второе ранение оказалось более опасным… Кандауров упал…

Я видел, Кандауров занимает выгодную позицию, ключевую… Щеглов «подбросил» Кандаурову станковый пулемет…

Собрав последние силы, дрожащими руками он ухватился за пулемет и что есть сил нажал на гашетку… Сибиряк сменял одну пулемётную ленту за другой… Раскаленный рваный кусок металла зацепил голову.

К истекающему кровью командиру подскочил гитлеровец и уже приготовился прикончить его автоматной очередью. Но тут. Словно из-под земли, поднялась мощная фигура старшего сержанта Зидера. На какую-то долю секунды он опередил выстрел фашистского молодчика, всей силой всадил в него трехгранный штык…

Батальон Чайковского бился до последнего, но фашистов одолел, остановил…

Признаться, мало кто верил в то, что Кандауров останется жив… выжил младший лейтенант Кандауров. Залечил раны солдат — и снова в строй...»

Иван Кандауров. Фото: архив Калининградского областного историко-художественного музея

Добавим, что за этот бой Иван Кандауров - уроженец села Карасева Алтайского края - в декабре 1941 года был награжден орденом Ленина. Вернувшись в строй, он еще не раз был награжден за мужество и доблесть в боях. Дошел до Кенигсберга.

Скончался 16 февраля 1991 года. Похоронен в Калининграде (бывшем Кенигсберге).

Продолжение скоро.