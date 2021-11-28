Коронавирус в Твери, последние новости на 28 ноября 2021: антиковидный рейд и пожар в доме многодетной семьи

У кого - проверки, а у кого - пожар. Фото: ПТО/VK/Игнатово/скрин

Последние новости о коронавирусе в Твери на 28 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 87 265 случаев заражения (+373 за сутки).

Выздоровели 75 018 пациент (+438 за сутки).

На карантине - 10 162 заболевших, (-77).

Умерли 2085 человека (+12).

Прививку сделали 553 258 человек, за последние сутки - 3025.

Графика: Яндекс

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 30 723 случаев заражения коронавирусом (+136 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6776 (+37),

Ржев - 4879 (+12),

Калининский район - 3967 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 3514 (+9),

Торжок - 2864 (+12),

Кимры - 2560 (+3).

Графика: ПТО

Областное правительство сообщило, что в регионе продолжаются проверки соблюдения обязательных антиковидных мер в различных местах. Очередной рейд сотрудники Роспотребнадзора провели в Бежецке - в кинотеатре и торговом центре.

Проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов о дезинфекции, наличие масок на лицах сотрудников и посетителей. В итоге немного подкачал торговый центр. В адрес руководства ТЦ от Роспотребнадзора будет направлено требование об устранении и восстановлении поврежденной разметки для обеспечения соцдистанции.

Напомним, что в регионе с 12 октября 2020 года действует обязательный масочный режим.

Также вчера стало широко известно о беде, в которую попала многодетная семья фермеров из деревни Игнатово под Тверью. В их двухэтажном доме накануне произошел пожар.

В соцсети появилось видео и рассказ о том, что в доме это время была бабушка с грудным ребенком, и их сумел вынести хозяин соседнего дома.

Погорельцам требуется помощь.

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