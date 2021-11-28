Коронавирус в Твери, последние новости на 28 ноября 2021: антиковидный рейд и пожар в доме многодетной семьи

У кого - проверки, а у кого - пожар. Фото: ПТО/VK/Игнатово/скрин
Последние новости о коронавирусе в Твери на 28 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 87 265 случаев заражения (+373 за сутки).
Выздоровели 75 018 пациент (+438 за сутки).
На карантине - 10 162 заболевших, (-77).
Умерли 2085 человека (+12).
Прививку сделали 553 258 человек, за последние сутки - 3025.
Графика: Яндекс
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 30 723 случаев заражения коронавирусом (+136 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6776 (+37),
Ржев - 4879 (+12),
Калининский район - 3967 (+13),
Вышневолоцкий городской округ - 3514 (+9),
Торжок - 2864 (+12),
Кимры - 2560 (+3).
Графика: ПТО
Областное правительство сообщило, что в регионе продолжаются проверки соблюдения обязательных антиковидных мер в различных местах. Очередной рейд сотрудники Роспотребнадзора провели в Бежецке - в кинотеатре и торговом центре.
Проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов о дезинфекции, наличие масок на лицах сотрудников и посетителей. В итоге немного подкачал торговый центр. В адрес руководства ТЦ от Роспотребнадзора будет направлено требование об устранении и восстановлении поврежденной разметки для обеспечения соцдистанции.
Напомним, что в регионе с 12 октября 2020 года действует обязательный масочный режим.
Также вчера стало широко известно о беде, в которую попала многодетная семья фермеров из деревни Игнатово под Тверью. В их двухэтажном доме накануне произошел пожар.
В соцсети появилось видео и рассказ о том, что в доме это время была бабушка с грудным ребенком, и их сумел вынести хозяин соседнего дома.
Погорельцам требуется помощь.
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