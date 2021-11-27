Видео пожара в доме многодетной семьи фермеров под Тверью

Пожар сильно повредил дом. Фото: VK/Игнатово/скрин из видео

Мы ранее сегодня писали, что 26 ноября ближе к вечеру в коттеджном поселке на территории деревни Игнатово под Тверью горел двухэтажный жилой дом. В соцсети появились видео пожара, подробности о случившемся, а также клич о помощи погорельцам.

Как сообщается в паблике "Игнатово", в доме замкнула морозильная камера и загорелась:

- В этот момент в доме была бабушка с грудным ребенком, к счастью хозяин соседнего дома был рядом и успел вынести бабушку с ребенком. Дом скорее всего не восстановить, внутри все оплавилось и закоптило, есть деформации несущих стен и деревянных перекрытий.

В этом доме проживала многодетная семья Кащеевых. Эти люди скромного достатка и занимаются фермерством. Теперь им нужна помощь.