В одном из райцентров Тверской области проверили соблюдение антиковидных требований

Кадр во время проверки. Фото: предоставлено ПТО

Проверка соблюдения требований антикоронавирусной профилактики проверили сотрудники Роспотребнадзора в Бежецке. Рейд прошел по торговому центру и кинотеатру.

- Традиционно проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов о дезинфекции, соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями центра. Во время контрольных мероприятий незначительные недочеты выявлены в торговом центре. В кинотеатре нарушений не зафиксировано - здесь полностью соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила, - поделились подробностями пресс-служба областного правительства.

Врио начальника отдела Роспотребнадзора в Бежецком районе Галина Новикова сообщила, что в адрес руководства торгового центра будет направлено требование об устранении и восстановлении поврежденной разметки для обеспечения соцдистанции.

Напомним, что в регионе с 12 октября 2020 года действует обязательный масочный режим.