За отсутствие маски в общественном место могут оштрафовать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12 октября в Тверской области начал действовать масочный режим. Постановление об обязательном использовании масок в общественном транспорте, местах массового скопления людей подписал губернатор Игорь Руденя.

Согласно документу, средства защиты органов дыхания - маски и респираторы необходимо использовать при нахождении в общественном транспорте, в том числе осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, поездах и электричках, на территории вокзалов и станций, в административно-деловых и торговых центрах, магазинах и аптеках, учреждениях культуры и здравоохранения, зданиях, где работают мировые суды.

За несоблюдения масочного режима нарушителей ждут штрафы.

Напомним, что в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано рекордное количество заболевших - 99 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 7150 человек.