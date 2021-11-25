Врачи из Твери рассказали, можно ли перенести прививку второй дозой, если её срок выпал на новогодние праздники

Вакцина празднику не помеха! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Планирующие вакцинироваться или ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной в декабре могут столкнуться с проблемой: если сделать первую прививку 10-15 декабря, вторая выпадет как раз на самый разгул новогодних праздников.

Получится ли уколоться 1 января? И придётся ли в новогоднюю ночь отказаться от праздничного бокала игристого? На эти вопросы «КП»-Тверь» ответит с помощью тверских медиков.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВТОРАЯ ПРИВИВКА ВЫПАДАЕТ НА ПРАЗДНИК

Колоть вторую дозу вакцины раньше срока нельзя. Для «Спутника V» этот срок - 21 день с первой прививки. Но перенести вторую дозу на несколько дней позже можно.

- Если вы не смогли получить вторую дозу вакцины через 21 день, приходите на прививку, когда сможете. Сегодня период между первым и вторым этапом вакцинации официально увеличен до 90 дней, - сообщал ранее главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Раздорский.

КОГДА НАЧНЁТ ВЫРАБАТЫВАТЬСЯ ИММУНИТЕТ, ЕСЛИ ВЫ ОТЛОЖИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ

- Иммунитет начнёт вырабатываться тоже позже: не ранее чем через три недели с момента получения второй дозы вакцины, - говорит доктор медицинских наук Наталья Соколова.

МОЖНО ЛИ ВЫПИТЬ БОКАЛ ШАМПАНСКОГО В ПРАЗДНИК

- Если вы находитесь в процессе вакцинации, совсем отказываться от обычных удовольствий необязательно. Поднять один праздничный бокал можно, - говорит завреанимацией Тверской областной больницы Максим Петрушин.

Главное - не злоупотребляйте. И не принимайте алкоголь, если чувствуете недомогание.

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