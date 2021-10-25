Ревакцинация от коронавируса в Твери: На какой день после прививки проходить повторную вакцинацию и что делать тем, кто прививался не «Спутником»

Если с момента прививки скоро пройдёт полгода - записывайтесь на ревакцинацию! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока некоторые ещё не сделали и первую прививку от коронавируса, способствуя распространению этого опасного заболевания, у многих более ответственных граждан подходит срок ревакцинации.

Когда и как правильно ревакцинироваться, чтобы не упустить момент и не навредить здоровью, выяснила «КП»-Тверь». Ответить на самые распространённые вопросы о ревакцинации нам помог главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский.

КАКОВЫ СРОКИ РЕВАКЦИНАЦИИ

- Ревакцинацию в период подъёма заболеваемости нужно проходить строго спустя полгода после вакцинации, не раньше и не позже - это указано в официальных рекомендациях Минздрава РФ, - говорит Александр Раздорский.

Это правило действует для всех, какой бы вакциной вы ни привились в первый раз («Спутником V», «Спутником Лайт», «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком»). Если у вас не получается ревакцинироваться ровно через полгода со дня прививки, не бойтесь - плюс-минус два дня роли не сыграют. Главное - не затягивайте и не спешите чрезмерно (на месяц раньше прививку делать не стоит). Безопасный и разумный срок ревакцинации - шесть месяцев.

- Чтобы всё сделать правильно, отсчитывать полгода нужно со дня первой прививки - для привившихся однокомпонентной вакциной. Или со дня второй прививки, если вы вакцинировались двухкомпонентной вакциной, - уточняет Александр Раздорский.

ЧЕМ РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

- Независимо от того, какой вакциной вы прививались в первый раз, ревакцинироваться можно как «Спутником Лайт», так и «Спутником V», чётких указаний тут нет - на выбор каждого гражданина, - говорит доктор.

В основном граждане проходят ревакцинацию «Спутником Лайт». Официальных рекомендаций о том, каким из «Спутников» лучше ревакцинироваться привившимся «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», нет. Но некоторые медики рекомендуют им ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной «Спутник V», считающейся сегодня самой эффективной защитой от новых штаммов коронавируса. Однако ещё раз отметим: чётких указаний Минздрава на этот счёт нет.

БУДУ ЛИ Я ЗАЩИЩЁН, ПОКА ИДЁТ ВЫРАБОТКА ИММУНИТЕТА

После прохождения ревакцинации организму потребуется срок на выработку иммунитета. Но положенные полгода мы отсчитываем от даты последней прививки, после которой организм тоже какое-то время вырабатывал иммунитет. То есть начал работать он чуть позже, а значит, без защиты вы не останетесь.

Тем более что фактически ваш иммунитет не исчезнет ровно через полгода. Согласно тем же официальным рекомендациям, в период спада заболеваемости ревакцинацию можно будет проходить раз в год. Просто сегодня нам нужно защитить себя наверняка. Поэтому и рекомендуется безопасный шестимесячный срок перерыва между прививками.

Однако это не означает, что в период выработки иммунитета после ревакцинации не надо беречься. Организм в этот момент в любом случае лучше не подвергать атаке вируса.

ГДЕ РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

В любом удобном пункте вакцинации – стационарном (в поликлиниках и медцентрах) или мобильном. Их полный список с адресами и телефонами есть на сайте областного Минздрава. Записаться на ревакцинацию можно по телефону конкретного пункта или позвонив на горячую линию 122 (там вам и ближайший адрес, если вы не дружите с интернетом, подскажут). Продолжает действовать запись на «Госуслугах», а также на сайте областной электронной регистратуры.