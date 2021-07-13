«Лечить от коронавируса - как догонять поезд»: Врачи из Твери развенчали главные мифы о ковиде и вакцинах

В XXI веке медикам вновь приходится заниматься не только врачеванием, но и тотальным медицинским ликбезом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус с нами уже полтора года. Но до сих пор находятся те, кто считает новую коронавирусную инфекцию фейком и вымыслом, а вакцинацию - заговором властей или толстосумов. Что хуже, ковид-диссиденты и антипрививочники повсеместно активно насаждают свою точку зрения. А люди продолжают болеть и умирать. Так уж вышло, что сегодня, в XXI веке, медицинское просвещение стало вновь одной из самых важных задач.

В Твери 12 июля состоялся круглый стол «Коронавирус в массовом сознании. Мифы и реальность». Он был организован Общественной палатой Тверской области. Спикерами выступили именитые тверские медики: главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский, заведующий отделением реанимации областной клинической больницы, главный реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Петрушин и советник губернатора Тверской области, доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Соколова.

Слева направо: Максим Петрушин, Наталья Соколова и Александр Раздорский. Фото: Виктория ТУШКОВА

Даже дискуссии, которые развернулись во время этой конференции, показали: о коронавирусе и вакцинации мы просвещены очень слабо. «КП»-Тверь» публикует самое важное из того, что было сказано.

Об эффективности прививки против мутаций вируса

- Вирус действительно подвержен изменчивости. Но при разработке вакцины был проведён комплекс исследований, определяющих генетическую последовательность вируса, - рассказал Александр Раздорский. - Внутри семейства коронавирусов выявляли общие признаки, свойственные его штаммам. Поэтому для вакцины и был взят кодирующий S-белок (часть «короны» коронавируса, которая доставляется вакциной в организм для выработки иммунитета - Ред.), который консервативен, в наименьшей степени подвержен изменчивости. Сегодня, когда получает распространение достаточно большое количество изменённых штаммов, вакцина остаётся эффективной.

О лекарстве от коронавируса

- К сожалению, лекарства от новой коронавирусной инфекции до сих пор нет. Когда мы занимаемся лечением от этой болезни, мы бежим за уехавшим паровозом. Поэтому должны понимать, что профилактика - это гораздо проще и безопаснее для всех, - говорит Максим Петрушин.

Лекарства от коронавируса нет. Когда человек заболел, врачи могут лишь пытаться помочь его организму справиться с болезнью. Фото: Иван МАКЕЕВ

О мнении, что «Спутник» «слеплен на коленке»

- Разработки по аденовирусу у нас идут с семидесятых годов. Институт Гамалеи разработал вакцину против эболы в 2014 году, далее была вакцина против ближневосточного респираторного синдрома. Был отработан механизм доставки вакцины на аденовирусной платформе, которая как бы является «автобусом». Разработан механизм доставки этим автобусом компонента вируса. Всё было готово. Нужно было лишь заменить «путешественника», который сидит в данном автобусе, - объясняет Наталья Соколова. - Поэтому относительно быстро и была готова вакцина.

Необходимо отметить, что надёжность вакцины подтверждена на международном уровне. В журнале «Ланцет» (один из наиболее известных и самых авторитетных общих журналов по медицине, выпускается в Великобритании и Нидерландах) была опубликована информация о первой и второй фазах клинических испытаний нашей вакцины, а также промежуточные данные о третьей фазе. Есть положительные заключения аргентинских и других зарубежных исследователей.

Об анализе на антитела и иммунитете

- Исследования на антитела в лаборатории - это диагностический тест, нужный, чтобы определить острую фазу инфекционного процесса или наличие перенесённого заболевания в анамнезе. Но он не работает для оценки поствакцинального иммунитета, - объясняет Александр Раздорский.

Быстрой и доступной простому обывателю диагностики «силы иммунитета», получаемого после прививки, сегодня нет. Такие ответы могут дать только сложные научные исследования.

- Выделение уровня IgM и IgG антител никак не показывает уровень иммунного ответа. У нас есть клеточный иммунитет, Т-лимфоциты. Это другие, дорогие и очень сложные исследования. Возможно, через какое-то время будут придуманы новые тест-системы. Но та, что есть сейчас в свободном доступе, никак не показывает уровень иммунного ответа, - добавляет Максим Петрушин.

Новая волна коронавируса бьёт по молодым и здоровым людям. Поэтому о профилактике болезни нужно задумываться не только пенсионерам. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

О сроках получения второй дозы вакцины

- Если вы не смогли получить вторую дозу вакцины через 21 день, приходите на прививку, когда сможете. Сегодня период между первым и вторым этапом вакцинации официально увеличен до 90 дней. В течение этого срока с момента первой прививки вы можете получить вторую дозу вакцины, - сообщил главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава.

Кроме того, вторую дозу вакцины можно получить и в другом городе или регионе, добавила Наталья Соколова. Если вас отправили в командировку или вы уехали в отпуск, просто запишитесь на повторную прививку в местный вакцинальный пункт.

О ревакцинации

- В текущей эпидемической ситуации ревакцинацию нужно проходить через полгода, - говорит Александр Раздорский. - Ревакцинация может проводиться любой из зарегистрированных в России вакцин, можно повторно вакцинироваться и «Спутником V».

Добавим: изначально говорилось, что привившимся «Спутником» ревакцинироваться придётся другой вакциной, так как к аденовирусу, являющемуся средством доставки коронавирусного белка в организм, тоже появляется иммунитет. Однако этот иммунитет не стоек, поэтому через шесть месяцев ревакцинироваться можно любой вакциной, уточнил Александр Раздорский.

О доморощенных вирусологах и антипрививочниках

- За последние полтора года «вирусологами» стали сотни тысяч людей. Даже те, кто не имеет медицинского образования вообще. Почитали Википедию и стали «понимать» фундаментальные вещи, которые даже мне требуется время, чтобы переварить. Появилось очень много доморощенных вирусологов, и общество утратило доверие к официальной медицине. А может хватит заниматься такими вещами? - говорит Максим Петрушин, который побывал во всех «красных зонах» Тверской области и работает в инфекционных госпиталях с начала пандемии. - Посмотрите на людей, которые выходят из реанимации, спросите, каково это. Хватит уже заниматься фундаментальными вопросами, если вы не имели до этого никакого биологического образования. Пока кто-то занимается демагогией, каждый день умирают люди.