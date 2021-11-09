Главный эпидемиолог Тверской области: Сегодня коллективный иммунитет в регионе около 74%

За нерабочую ноябрьскую неделю в Тверской области привились около 30 тысяч человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ходе борьбы с коронавирусом в Тверской области и последних новостях в сфере вакцинации на специальной пресс-конференции 9 ноября журналистам рассказали главный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Раздорский и главный врач областного лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев.

Главврач областного ЛРЦ Александр Старцев (слева) и главный эпидемиолог регионального Минздрава Александр Раздорский. Фото: Виктория ТУШКОВА

ОГРАНИЧЕНИЯ СРАБОТАЛИ

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Тверской области остаётся напряжённой. Но период нерабочих дней дал тенденцию к снижению заболеваемости, - говорит Александр Раздорский. - Ежедневный прирост новых случаев болезни замедляется, и мы можем надеяться, что в ближайшие пару недель ситуация стабилизируется.

Врачи считают, что ограничительные меры - введение QR-кодов на вход в крупные торговые центры, запрет на работу кафе и ресторанов ночью и другие - сработали. Ограничения не только способствовали меньшим контактам людей друг с другом, но и ускорили темпы вакцинации:

- С 30 октября по 7 ноября было привито почти тридцать тысяч человек. Всего в регионе вакцинировано 473 тысячи человек, и, чтобы нам обеспечить охват вакцинацией в 60%, осталось привить чуть более 130 тысяч человек, что мы планируем выполнить до конца года.

НЕ МЕНЕЕ 15% КОВИДНЫХ КОЕК

- В Тверской области развёрнуто более 2600 инфекционных коек. Доля свободного коечного фонда не опускается ниже 15%, - заверил Александр Раздорский. - Это горячий резерв - на случай ухудшения ситуации. При необходимости разворачиваются дополнительные койки, в том числе реанимационные. Но сегодня мы видим, что темпы госпитализации тоже замедляются, что является отражением ситуации в целом.

Свободные койки в инфекционных госпиталях есть, но туда лучше не попадать. Фото: Иван МАКЕЕВ

«СПУТНИК ЛАЙТ» ТОЛЬКО ДЛЯ РЕВАКЦИНАЦИИ

«Спутник Лайт» теперь используют только для повторной вакцинации. Такое указание недавно появилось в методических рекомендациях Минздрава РФ о вакцинации.

- Первичная вакцинация делается двухкомпонентной вакциной - любой из тех, что мы имеем в арсенале. Это официальная инструкция, и домыслов тут быть не должно. Через полгода можно вакцинироваться однокомпонентной вакциной - «Спутником Лайт». Кроме того, человек, переболевший коронавирусом около полугода назад, тоже может вакцинироваться «Спутником Лайт». То есть для наиболее эффективного использования однокомпонентная вакцина применяется именно для людей с первичным иммунитетом, - разъясняют врачи.

Медики также отмечают, что ревакцинацию можно проводить и любой двухкомпонентной вакциной: по желанию каждого человека или по наличию той или иной вакцины в пункте вакцинации. Ревакцинация двухкомпонентной вакциной особенно рекомендовано лицам с иммунодефицитными состояниями (у них эффект от применения однокомпонентной вакцины может быть снижен).

- Честно говоря, я вакцинировался и ревакцинировался через полгода «Спутником V», - признаётся Александр Старцев.

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ» ИЛИ ВАКЦИНА?

Есть мнение, что, если человек крепок здоровьем, он может переболеть без особых последствий. Мнение это далеко от разумного, считают медики.

- Если пациент заболевает в средней или тяжёлой форме, это серьёзно. Каждый, у кого наблюдается затяжная лихорадка или непроходящий кашель, должен как минимум пройти компьютерную томографию. Эта лучевая нагрузка приравнивается к тридцати флюорографическим исследованиям, - объясняет главный врач лечебно-реабилитационного центра. - А кому-то придётся пройти КТ не раз и не два…

Такому пациенту также назначаются иммуносупрессивные (угнетающие иммунитет) препараты. Это необходимость - вирус вызывает в организме мощные иммунные воспаления, которые требуется остановить.

Болезнь лучше предотвращать, чем лечить. Особенно, если речь о коронавирусе. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Поэтому бравада - «пусть я лучше переболею» - совершенно не оправданна, - резюмирует доктор. - Даже если у пациента всё закончилось благополучно, он получил лучевую нагрузку и иммуносупрессивную терапию. Каковы будут отложенные последствия этого, предсказать сложно. Сам вирус мы только изучаем, и не знаем отдалённых последствий перенесённой болезни. Поэтому лучше использовать безопасный метод, эффективность которого доказана. Я говорю о вакцинации.

НОВЫЕ МИФЫ О ВАКЦИНАЦИИ

С момента начала прививочной кампании, каких только мифов о вакцинах не придумали антипрививочники. В микрочипы, к счастью, уже мало кто верит, зато до сих пор поговаривают, что, «уколовшись», можно стать импотентом, заработать бесплодие, потерять зрение или облысеть.

- Вакцина выполняет лишь одну задачу - формирует иммунитет в организме человека. При этом состав вакцины и механизм её действия ни коим образом не влияют на другие системы и органы человеческого организма, будь то репродуктивная функция, зрение или волосы, - уверяет Александр Раздорский. - Все эти состояния как раз-таки обусловлены действием коронавирусной инфекции. Женщины жалуются на выпадение волос, многие говорят о снижении остроты зрения, нарушении функций центральной нервной системы и других систем организма. В том числе репродуктивной функции у мужчин и женщин. Вакцина, наоборот, от этого всего защищает.

МОЖЕТ ЛИ ИММУНИТЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ

Иммунитет - не болезнь. И заполучить его от привитого человека, проигнорировав прививку, не получится. И как бы ни была похожа нынешняя ситуация с пандемией на сюжет фантастического кино про вирусы, рождения поколения «иммунов» врачи пока тоже предсказать не могут.

- Ни половым, ни каким-либо другим путём иммунитет не передаётся, - объясняет Александр Раздорский. - Вирус и часть антител, по аналогии с другими вирусными заболеваниями, могут передаваться от матери новорождённому ребёнку, но эти антитела не дают защитных свойств. Поэтому тем, кто планирует беременность, стоит задуматься о вакцинации.

ДОСТИГНУТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

Чтобы остановить пандемию, уровень коллективного иммунитета должен быть не менее 80%. То есть именно такая доля населения должна получить иммунитет к коронавирусу - после вакцинации или после болезни.

Будет коллективный иммунитет - будет прежняя, спокойная жизнь. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сегодня коллективный иммунитет в Тверской области около 74%. Привив ещё около 130 тысяч человек, мы достигнем уровня вакцинации не менее 60% и коллективного иммунитета порядка 80%. Иммунными в регионе будут считаться более 810 тысяч человек - большая часть населения, - объясняет Александр Раздорский.

Основная задача сейчас - вакцинироваться и вернуться к нормальной жизни без ковида, говорят врачи. Когда на всех будет хватать медиков: кардиологов, неврологов, эндокринологов, которые сегодня вынуждены работать в «ковидариях». Когда можно будет беспрепятственно путешествовать, ходить в кино, жить полной жизнью. Выражаясь словами Александра Старцева, подумать в этой ситуации следует даже не столько о себе, сколько обо всём обществе в целом. Лишь тогда получится переломить ситуацию.

Напомним, вакцинальные кабинеты в регионе работают без выходных. Вас примут в любом из них, но лучше записаться на вакцинацию заранее. Удобнее всего это сделать на сайте госуслуг или по телефону 122.