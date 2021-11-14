Коронавирус в Твери, последние новости на 14 ноября 2021: Антиковидный рейд, подростки-вандалы и танцующие дети

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается очень тяжелой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на 14 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 81 866 случаев заражения (+398 за сутки).
Выздоровели 68 911 пациентов (+469 за сутки).
На карантине - 11014 человек (- 80).
Умер 1941 человек (+9).
Таковы данные оперштаба региона.
Прививку сделали 513 165 человек, за последние сутки - 4006 граждан.
Графика: Яндекс
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 28 572 случая заражения коронавирусом (+156 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6319 (+37),
Ржев - 4616 (+45),
Калининский район - 3739 (+29),
Вышневолоцкий городской округ - 3392 (+15),
Торжок - 2675 (+12),
Кимры - 2476 (+10).
Графика: ПТО
Очередная проверка на соблюдение антиковидных мер была проведена в регионе. На этот раз представители областного министерства контрольных функций с сотрудниками тверского Управления Роспотребнадзора нагрянули с рейдом в две точки общепита в Конаково.
Проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов для показаний термометрии, соблюдение социальной дистанции, масочного режима сотрудниками и посетителями.
За нарушение данных требований составляется протокол по статье 6.3 КоАП и положен либо штраф в крупных размерах. либо остановка деятельности организации. В данном случае обошлось - серьезных нарушений выявлено не было.
- Рециркуляторы, средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве, проводится дезобработка и термометрия. Все меры по профилактике коронавирусной инфекции соблюдаются. Было сделано небольшое замечание по расстановке столов, но оно было устранено в процессе проверки, - прокомментировала и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора Тверской области в Конаковском районе Юлия Широкова.
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