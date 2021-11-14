Коронавирус в Твери, последние новости на 14 ноября 2021: Антиковидный рейд, подростки-вандалы и танцующие дети

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается очень тяжелой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 14 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 81 866 случаев заражения (+398 за сутки).

Выздоровели 68 911 пациентов (+469 за сутки).

На карантине - 11014 человек (- 80).

Умер 1941 человек (+9).

Таковы данные оперштаба региона.

Прививку сделали 513 165 человек, за последние сутки - 4006 граждан.

Графика: Яндекс

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 28 572 случая заражения коронавирусом (+156 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6319 (+37),

Ржев - 4616 (+45),

Калининский район - 3739 (+29),

Вышневолоцкий городской округ - 3392 (+15),

Торжок - 2675 (+12),

Кимры - 2476 (+10).

Графика: ПТО

Очередная проверка на соблюдение антиковидных мер была проведена в регионе. На этот раз представители областного министерства контрольных функций с сотрудниками тверского Управления Роспотребнадзора нагрянули с рейдом в две точки общепита в Конаково.

Проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов для показаний термометрии, соблюдение социальной дистанции, масочного режима сотрудниками и посетителями.

За нарушение данных требований составляется протокол по статье 6.3 КоАП и положен либо штраф в крупных размерах. либо остановка деятельности организации. В данном случае обошлось - серьезных нарушений выявлено не было.

- Рециркуляторы, средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве, проводится дезобработка и термометрия. Все меры по профилактике коронавирусной инфекции соблюдаются. Было сделано небольшое замечание по расстановке столов, но оно было устранено в процессе проверки, - прокомментировала и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора Тверской области в Конаковском районе Юлия Широкова.

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