Видео зажигательного выступления лауреатов конкурса "Танцующее поколение" в Твери

На сцене - "Spektr". Фото: VK/Танцевальная школа "Spektr" Калязин/скрин

13 ноября в ДК "Пролетарка" в Твери прошел под знаком танца. 17 лучших детских и юношеских танцевальных коллективов зажгли в финале конкурса хореографических коллективов "Танцующее поколение". Его проводил Тверской областной Дом народного творчества.

Нам пока неизвестны все победители, но об одном ярком коллективе, отметившимся в финале все же стало известно. Мало того, уже есть и видео выступления ребят.

Это - про коллектив танцевальной школы из Калязина "Spektr". Как объявил художественный руководитель школы Станислав Студентов, его подопечные совсем еще юные танцоры были признаны лауреатами I степени конкурса в номинации "Уличный танец" BEST KIDS SHOW. То есть по сути победителями.

Они исполнили на сцене массовый хип-хоп танец.

- В нашей школе занимается примерно 90 мальчиков и девочек, существует "Spektr"два года, и это наша первая победа, - рассказал "КП"-Тверь" Станислав. - И да - наше направление - это хип-хоп.

Поздравляем "Spektr" и других лауреатов конкурса "Танцующее поколение".