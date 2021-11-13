В Тверской области подростки исписали новую скейт-площадку тегами и нецензурными словами

В Нелидове исписали скейт-площадку. Фото: VK/Телеканал "Наше Нелидово"/коллаж

Телеканал "Наше Нелидово" рассказал о том, что в райцентре были исписаны краской, в том числе и нецензурными словами, элементы новой скейт-площадки.Ее открыли в городе в октябре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На различных объектах для катания на скейтах нарисовали так называемые теги (вид граффити - быстрые подписи автора на каких-нибудь поверхностях), а также написали некие нецензурные слова. Какие именно, телеканал не пояснил.

Общественность была возмущена такими проделками подрастающего поколения. Правда, некоторые граждане в комментариях встали на сторону молодежи, выразив мысль, что такое "творчество" нормальное явление среди юных эсктремалов.

Мнений было много, в том числе и почти нецензурных. Была высказана и идея, что подросткам, исписавшим площадку, надо дать "люлей".

При этом телеканал вдогонку сообщил, что выяснил имена, фамилии и место учебы ребят, которые нанесли свои "художества" на элементы.

- Возможно, никакие они не хулиганы, обычные дети обычных родителей, - написали в посте от редакции.