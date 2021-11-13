В Тверской области продолжаются рейды по контролю соблюдения антиковидных мер в точках торговли и общепита

В Конаково проверили пару общепитов. Фото: ПТО

Очередная проверка на соблюдение антиковидных мер была проведена представителями регионального министерства контрольных функций с сотрудниками тверского Управления Роспотребнадзора в Конаково.

Они нагрянули с рейдом в две точки общепита. Проверялось наличие приборов для измерения температуры, антисептиков, журналов для показаний термометрии, соблюдение социальной дистанции, масочного режима сотрудниками и посетителями.

За нарушение данных требований составляется протокол по статье 6.3 КоАП и положен .либо штраф в крупных размерах. либо остановка деятельности организации.

- По итогам проверки серьезных нарушений выявлено не было. Рециркуляторы, средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве, проводится дезобработка и термометрия. Все меры по профилактике коронавирусной инфекции соблюдаются. Было сделано небольшое замечание по расстановке столов, но оно было устранено в процессе проверки, - прокомментировала и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора Тверской области в Конаковском районе Юлия Широкова.

Напомним, что обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, на вокзалах, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медучреждениях, зданиях с мировыми судами.

Также из-за роста количества заболевших коронавирусом в Верхневолжье расширен перечень категорий граждан для обязательной вакцинации.

Мера распространяется на коллективы предприятий с численностью работников более 100 человек, курьеров, сотрудников почты, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, сферы бытовых услуг, работников финансово-страховых и культурно-досуговых организаций.